Мартин Пенчев, който е собственик на малък семеен ресторант, предизвика широк обществен отзвук с изказване по темата за пазара на труда в туризма и трудностите при наемане на персонал. В ефира на "Здравей, България“ той коментира както недостига на кадри, така и практиката за наемане на чуждестранни работници.

Ресторантьорът заяви, че проблемът в сектора не е просто липсата на работна ръка, а недостигът на квалифицирани и мотивирани служители.

Той направи и провокативен коментар относно българските работници в туризма, който предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

По думите му, широко разпространеното мнение, че чуждестранните работници се наемат "евтино“, не отговаря на действителността.

Освен заплатите, бизнесът поема самолетни билети, комисионни, квартири и редица допълнителни разходи посочва бизнесменът Мартин Пенчев, визирайки наемането на работници от страни като Непал, Монголия и други.

В изказването си той засегна и браншовите структури в туризма, като заяви, че често липсва реалистичен поглед върху труда в сектора.

Според него различните организации и синдикати не отчитат достатъчно комплексността на работата в обслужването, където "една чиния трябва да бъде донесена до масата от множество хора, без които услугата не би съществувала“.

Ресторантьорът коментира и очакванията на кандидатите за работа, като заяви, че е готов да се съобрази с изискванията, ако са аргументирани и реалистични.

Според него често проблемът възниква, когато се поставят условия без ясна обосновка или разбиране за икономическата рамка на бизнеса.

В заключение той посочи, че средното възнаграждение в неговия обект е между 1300 и 1500 евро, при стандартен график от 5 работни дни седмично, 8-часов работен ден и 2 почивни дни.

Той подчерта, че задържането на качествен екип не се свежда само до заплащането, а до "взаимно разбиране, уважение, време и търпение“.