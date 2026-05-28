Максималният осигурителен доход в България ще нарасне до 2 300 евро (4 498 лв.) от 1 август 2026 г., след което се предвижда замразяването му през следващите две години. Това е разписано в официалните указания за изготвяне на Бюджет 2026, публикувани на сайта на Министерството на финансите.
Очаква се новият бюджет да бъде приет до началото на юли. Спрямо предходната година скокът е със 189 евро (около 8%), което бележи продължение на устойчива тенденция - за последните 5 години таванът на осигуровките се е увеличил с близо 500 евро.
Промяната в средата на годината ще принуди мениджърите да преизчисляват бюджетите за заплати в движение. За ИТ сектора и високотехнологичните компании, където възнагражденията масово надвишават тавана, това означава директно свиване на маржовете.
Според него този постоянен натиск върху разходите за труд може да доведе до сериозни структурни промени в наемането на кадри, защото разходите за персонал карат компаниите да преосмислят разкриването на нови работни места.
и бизнесът все по-често ще избира внедряването на AI инструменти пред инвестицията в младши служители.
От КНСБ приветстват стъпката, но са скептични дали сумата ще остане замразена през 2027 и 2028 г. Според тях максималният осигурителен доход изобщо не трябва да съществува.
"България е една от малкото държави в света, може би само с още няколко бананови републики, в които колкото повече доходи получаваш, толкова по-малко плащаш като относителна тежест в бюджета", коментира Любослав Костов от КНСБ.
Бизнес организациите са категорични, че държавата трябва да се фокусира върху повишаването на производителността, а не върху допълнителното облагане на експертите с високи доходи.
Дали ще има промяна през следващите 2 години, или не, ще стане ясно при публикуването на средносрочната бюджетна прогноза. Тя обичайно е готова заедно с проекта на бюджет.
