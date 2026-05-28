Максималният осигурителен доход в България ще нарасне до 2 300 евро (4 498 лв.) от 1 август 2026 г., след което се предвижда замразяването му през следващите две години. Това е разписано в официалните указания за изготвяне на Бюджет 2026, публикувани на сайта на Министерството на финансите.

Очаква се новият бюджет да бъде приет до началото на юли. Спрямо предходната година скокът е със 189 евро (около 8%), което бележи продължение на устойчива тенденция - за последните 5 години таванът на осигуровките се е увеличил с близо 500 евро.

Промяната в средата на годината ще принуди мениджърите да преизчисляват бюджетите за заплати в движение. За ИТ сектора и високотехнологичните компании, където възнагражденията масово надвишават тавана, това означава директно свиване на маржовете.

Ако запазим текущите брутни заплати, допълнителният разход ще бъде около 430 евро на година на служител изчислява Мартин Куманджиев, управител на ИТ фирма, специализирана в сферата на изкуствения интелект

Според него този постоянен натиск върху разходите за труд може да доведе до сериозни структурни промени в наемането на кадри, защото разходите за персонал карат компаниите да преосмислят разкриването на нови работни места.

и бизнесът все по-често ще избира внедряването на AI инструменти пред инвестицията в младши служители.

От КНСБ приветстват стъпката, но са скептични дали сумата ще остане замразена през 2027 и 2028 г. Според тях максималният осигурителен доход изобщо не трябва да съществува.

"България е една от малкото държави в света, може би само с още няколко бананови републики, в които колкото повече доходи получаваш, толкова по-малко плащаш като относителна тежест в бюджета", коментира Любослав Костов от КНСБ.

Бизнес организациите са категорични, че държавата трябва да се фокусира върху повишаването на производителността, а не върху допълнителното облагане на експертите с високи доходи.

В момента, малко като Робин Худ, сме се вгледали в богатите, които взимат максимален осигурителен доход, как да им вземем повече. Нито един проблем няма да решим - нито на системата, нито на чувството за справедливост. заявява пред bTV Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК)

Дали ще има промяна през следващите 2 години, или не, ще стане ясно при публикуването на средносрочната бюджетна прогноза. Тя обичайно е готова заедно с проекта на бюджет.