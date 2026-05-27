Пазарът на земеделска земя в България преминава през фаза на нормализация след силния ценови скок, предизвикан от войната в Украйна. Това коментира пред Bloomberg Радослав Манолов, изпълнителен директор на "Адванс Терафонд“ АДСИЦ, като посочи, че след периода на удвояване на цените вече се наблюдава охлаждане и постепенно връщане към дългосрочния тренд от около 2021 г. Според него устойчивото поскъпване на земята е в рамките на 6-8% годишно, като най-силен ръст се отчита в районите около Добрич и Североизточна България.

Основните участници на пазара традиционно остават земеделските производители, които придобиват земя с цел разширяване на стопанствата си. През последните години обаче се наблюдава навлизане на нов тип инвеститори - частни лица, които досега са били активни основно в жилищни имоти. Те започват да формират инвестиционни портфейли със земеделска земя, като според Манолов често мотивът им е по-скоро емоционален, свързан с усещане за сигурност и принадлежност.

От създаването си през 2005 г. до днес компанията отчита значителен ръст на стойността на земята - от нива около 100–150 лева на декар до приблизително 600 евро в момента. Това представлява многократно увеличение за периода.

На пазара на аренди също се наблюдава промяна -от нива от 35–40 евро на декар в предходни години, към настоящи стойности около 25–30 евро. При портфейла на "Адванс Терафонд“ средната корекция на наемите е около 5%, като основен приоритет остава стабилността на земеделските партньори и редовното изпълнение на плащанията.

Манолов отбелязва, че климатичните рискове често се интерпретират прекалено крайно - например прогнози за опустиняване на Добруджа, които според него не се потвърждават в дългосрочен план. По-скоро се редуват сухи и по-благоприятни години.

По-голям структурен проблем според него остава институционалната среда в земеделието. Честите промени в политиките и липсата на приемственост затрудняват развитието на сектора. Той подчертава необходимостта от по-добра регулация на поземлените отношения, включително възможности за по-дългосрочно договаряне между собственици и арендатори, както и развитие на напоителната инфраструктура.

В страната действат множество браншови организации, но според Манолов е важно диалогът да бъде по-фокусиран и ефективен, така че да се защитават правата на собствениците и да се създават устойчиви партньорства със земеделските производители. Само при такава среда секторът може да остане атрактивен и за младите участници.