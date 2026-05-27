Средната работна заплата в България вече надхвърля 1400 евро, а в София достига около 2000 евро. Това поставя страната в нова икономическа реалност, в която ниските разходи за труд вече не са основното ѝ конкурентно предимство.
По данни на Националния статистически институт (НСИ) се отчита сериозен ръст на възнагражденията през първото тримесечие на годината. Според експерти това увеличение е резултат както от масово повишаване на заплатите в началото на годината, така и от процес на "изсветляване“ на част от бизнеса.
Експертът по човешки ресурси Георги Първанов коментира в ефира на "България сутрин“, че бизнесът вече се намира в точка на ограничена гъвкавост по отношение на възнагражденията.
По думите му работодателите са под натиск от две страни - необходимостта да повишават заплатите, за да задържат кадри, и ограниченията в рентабилността на компаниите.
Според анализа, при средни нива около 2000 евро за София, България вече не може да бъде разглеждана като дестинация за евтин труд. Това променя и профила на инвестициите, които страната трябва да привлича.
Първанов подчертава необходимостта от насочване към производства и услуги с висока добавена стойност, вместо традиционни трудоемки дейности.
Като пример той посочва автомобилната индустрия: ако досега България е привличала основно производство на авточасти и кабелни инсталации, бъдещата цел трябва да бъде по-сложни производствени дейности, включително крайно автомобилостроене.
Същата логика, според него, важи и за други сектори като фармацевтика, машиностроене и отбранителна индустрия - области, в които страната има традиции и потенциал.
Регионални различия и риск от задълбочаване на неравенствата
Една от основните тенденции е задълбочаването на разликата между София, Пловдив и останалите региони на страната. Според експерта тази пропаст може да достигне 50–60% в следващите години.
Посочва се и пример с Благоевград, който според него постепенно се доближава до икономическите предизвикателства на Северозападна България заради ограничените възможности за заетост и малкия брой активни предприятия.
По думите на Първанов България е близо до достигане на "плато“ в аутсорсинг индустрията. Очакванията са по-малко нови компании да навлизат на пазара, а съществуващите да се разширяват по-ограничено.
Това допълнително засилва нуждата от нова икономическа стратегия, насочена към по-висока стойност и по-сложни производства.
В анализа се подчертава и ролята на изкуствения интелект като ключов фактор за промяна на пазара на труда. Технологиите ще се превърнат в основен инструмент за повишаване на ефективността, но и ще ускорят трансформацията на определени професии.
Очакванията са ръстът на възнагражденията да продължи, макар и с по-бавни темпове. Прогнозите сочат, че в София средната заплата може да достигне 2400-2500 евро бруто в следващите 2-4 години.
