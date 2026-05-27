Средната работна заплата в България вече надхвърля 1400 евро, а в София достига около 2000 евро. Това поставя страната в нова икономическа реалност, в която ниските разходи за труд вече не са основното ѝ конкурентно предимство.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) се отчита сериозен ръст на възнагражденията през първото тримесечие на годината. Според експерти това увеличение е резултат както от масово повишаване на заплатите в началото на годината, така и от процес на "изсветляване“ на част от бизнеса.

Експертът по човешки ресурси Георги Първанов коментира в ефира на "България сутрин“, че бизнесът вече се намира в точка на ограничена гъвкавост по отношение на възнагражденията.

По думите му работодателите са под натиск от две страни - необходимостта да повишават заплатите, за да задържат кадри, и ограниченията в рентабилността на компаниите.

Почти няма компания, която да не вдигна заплатите от Нова година. От страна на работодателите те са на ръба на възможностите посочва Георги Първанов пред Bulgaria On Air

Според анализа, при средни нива около 2000 евро за София, България вече не може да бъде разглеждана като дестинация за евтин труд. Това променя и профила на инвестициите, които страната трябва да привлича.

Първанов подчертава необходимостта от насочване към производства и услуги с висока добавена стойност, вместо традиционни трудоемки дейности.

Като пример той посочва автомобилната индустрия: ако досега България е привличала основно производство на авточасти и кабелни инсталации, бъдещата цел трябва да бъде по-сложни производствени дейности, включително крайно автомобилостроене.

Същата логика, според него, важи и за други сектори като фармацевтика, машиностроене и отбранителна индустрия - области, в които страната има традиции и потенциал.

Регионални различия и риск от задълбочаване на неравенствата

Една от основните тенденции е задълбочаването на разликата между София, Пловдив и останалите региони на страната. Според експерта тази пропаст може да достигне 50–60% в следващите години.

Посочва се и пример с Благоевград, който според него постепенно се доближава до икономическите предизвикателства на Северозападна България заради ограничените възможности за заетост и малкия брой активни предприятия.

По думите на Първанов България е близо до достигане на "плато“ в аутсорсинг индустрията. Очакванията са по-малко нови компании да навлизат на пазара, а съществуващите да се разширяват по-ограничено.

Това допълнително засилва нуждата от нова икономическа стратегия, насочена към по-висока стойност и по-сложни производства.

В анализа се подчертава и ролята на изкуствения интелект като ключов фактор за промяна на пазара на труда. Технологиите ще се превърнат в основен инструмент за повишаване на ефективността, но и ще ускорят трансформацията на определени професии.

Очакванията са ръстът на възнагражденията да продължи, макар и с по-бавни темпове. Прогнозите сочат, че в София средната заплата може да достигне 2400-2500 евро бруто в следващите 2-4 години.