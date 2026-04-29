Докато повечето хора прекараха неделния 26 април в почивка, десетки доброволци от Пловдив се въоръжиха с четки, боя и добро настроение, за да докажат, че градската среда зависи от самите нас. Организатори на мащабната акция под надслов "Съживи спирка“ са ентусиастите от сдружение "Докажи, че можеш“.

Статистиката в Пловдив е стряскаща. От близо 400 автобусни спирки в града, голяма част са обект на системен вандализъм. Надраскани стени, счупени стъкла, изкъртени елементи и слоеве от остарели стикери са част от ежедневната гледка за хиляди пътуващи.

С мисията да променят това, доброволците успяха да реновират основно 10 обекта в рамките на едва няколко часа.

"Чистихме, боядисвахме, ремонтирахме… и се забавлявахме. Когато сме заедно, можем да постигнем всичко“, споделят от организацията.

Екипите се фокусираха върху няколко основни проблема- почистване на графити и десетки пластове нерегламентирани обяви, боядисване и укрепване на стърчащи елементи. Тъй като старите транспортни карти бяха унищожени или липсваха, те бяха премахнати, като от сдружението обещаха скорошна подмяна с чисто нови.

Снимките "преди и след“, разпространени от организацията, предизвикаха вълна от одобрение в социалните мрежи. Естетическата промяна е видима веднага, а от сдружението са категорични, че няма да спрат дотук.

Организаторите обещават да обявят следващите дати и локации за нови акции, канейки още пловдивчани да се присъединят към каузата за по-чист и приветлив град.