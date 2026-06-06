Преди броени дни почина Любен Дилов-син. По този повод адвокат Тодор Кръстев от Пловдив каза следното:

Хайде сега и Любен Дилов - син, си бил отишъл от ваксината за Ковид. Дори масово в мрежата се цитира една негова мисъл, че страхът от ваксините бил по-голям от действието на самите ваксини.

Честно казано, това ми идва в повече. Не бях от хората, които особено го харесваха, но от подобни злоради писания ми става крайно неприятно. Българска му работа в стил - богатите също плачат.

Вижте сега - нито съм проваксър, нито съм антиваксър, но не може всеки здравословен проблем, или в случая трагедия, да се обяснява с подобна елиментаристика.

Хайде спрете се вече с тези ваксини. Още малко ще ги обвините за глобалното затопляне, или за намалената популация на сините китове.

Кой бе Любен Дилов?

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Климент Охридски“, специалност "Печатни медии“. Редактор е в няколко печатни издания, като вестник "Поглед“, списание "Литературна академия“ и др.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“, "Шоуто на Слави“. Той е двигател и основен идеолог на тези предавания.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден“, а през 2003 г. става и негов председател.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание "L'Europeo“.

Има три деца. Член на журито в предаването "България търси талант“. Член на журито в първия сезон (2013) на "Като две капки вода“.