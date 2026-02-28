ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще има нова автогара в Пловдив, обособяват и нови спирки за градския транспорт
Освен това ще има и нови спирки на градския траснпорт. Обособяването им е във връзка с постъпили писма от дружеството превозвач "МЕРИТРАНС 2002“ ЕООД и кметът на район “Западен" Тони Стойчева.
За обслужваща автогара като начална/крайна спирка по линия Пловдив – София да бъде Централна автогара – гр. Пловдив (автобусното пространство пред Централна жп гара). По този начин ще се осигури на жителите и гостите на Пловдив възможност за бърз, лесен и удобен трансфер по посочените линии, както и за избор на транспорт.
Изместват спирка на ул. "Просвета“, но ще се осигури безопасното преминаване на пешеходци в района. Ще се обособи нова спирка № 504 – "Медицински Център - Прослав“, на която ще спират автобуси с № № 6, 15, 17, 24, 66 и 222, като същевременно се улесни и достъпът до медицинска грижа.
Според проекта на качения документ е прието въвеждането на нови спирки по одобрени общински проекти за съответните булеварди и включването им в действащите маршрутни разписания:
1. На бул. "Кукленско шосе“: спирка № 502 – ВУСИ за автобусни линии № 17 и № 24 и спирка № 503 – срещу Автосервиз "Пенев“; за автобусни линии № № 17, 24 и 37.
2. На бул. "Васил Априлов“: спирка № 467 – срещу "Рено“ за автобусни линии № № 11, 93 и 113 и спирка № 469 – жп прелез "Васил Априлов“ за автобусна линия № 93.
Прието е предложението за премахване на спирка № 279 - "Метан станция" на ул. "Скопие“, поради трудна достъпност и липса на съответствие с изисквания за отстояние от спирка № 503 – срещу Автосервиз "Пенев“.
По постъпила молба от "Детелина Дрита“ ЕООД е прието изместване на начална/крайна спирка по линията Пловдив – Асеновград от автогара "Юг“, на Централна автогара – Пловдив.
Документът е подписан от кмета Костадин Димитров. Гражданите и заинтересованите лица имат възможност да правят предложения в рамките на 30 или до 23 март от публикуването на документа на email: op_okt@plovdiv.bg или в деловодството на ОП "Организация и контрол на транспорта“ бул. "Шести септември“ №274, ет. 4.
