Спортно училище "Васил Левски“ в Пловдив вече разполага с модерен STEM център, който беше официално открит от директора Ружка Генова и заместник-кмета по спорт Николай Бухалов. Новата придобивка обединява три специализирани кабинета по природни науки, предлагайки на бъдещите шампиони възможност за интерактивно и съвременно обучение.

Проектът е на стойност 185 904 евро и е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата за изграждане на високотехнологична училищна среда. В рамките на инициативата са създадени и шест модерни класни стаи, оборудвани за обучение по хуманитарни предмети, изкуства и информационни технологии, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Директорът Ружка Генова подчерта, че целта на центъра е да позволи на учениците да преживеят уроците си триизмерно и в по-динамичен вариант.

"Положихме много усилия и енергия, но накрая получихме един прекрасен продукт. Надявам се, че нашите ученици ще имат възможността да преживеят триизмерно уроците си, да ги видят в един по-жив вариант и да усетят това, което учат", подчерта тя.

По време на откриването бяха представени демонстрации и научни експерименти в новите кабинети по биология, физика и химия.