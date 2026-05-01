Ирина Чолакова, директор на ОУ"Димитър Талев" презентира етапа, до който са стигнали за изграждането на училищна СТЕМ среда с високо технологични стаи. Това стана на първо публично събитие след отбелязване на Патронния празник на училището и 55-годишния юбилей, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Изграждането на училищния STEM център представлява оборудване на високо технологични стаи с обзавеждане и интериорно оформление на целия четвърти етаж в училищната сграда.

Директорката Ирина Чолакова показа своето авторско лого, което е било разработено още през 2023 година.

"Символите в логото са подчинени на идеята, че този СТЕМ център трябва да демонстрира на учениците полезността на науката в самия живот", каза Чолакова..

Средствата, които училището е получило за изграждането на центъра са в размер на 177 000 евро, след корекция на бюджета и одобрени още около 4000 евро.

"До 5 юни е крайният срок, когато ние трябва да отчетем тази сума, със всичко което е доставено в центъра", каза още Чолакова.

Тези пари съвсем не са пълната сума. В центъра са били вложени още 100 000 евро от бюджета на училището. 50 000 евро от тях вече са похарчени, има обявена обществена поръчка за още 50 000 за обзавеждане и оборудване, като то ще бъде готово следващата учебна година. Въобще, средствата, които са вложени в центъра са много, обясни Чолакова.

След това тя представи хората, които управляват изпълнението на проекта. И разказа за какво са били разходвани парите досега. Имало е предпроектно проучване, работни групи от архитекти, които са проучвали от каква среда имат нужда учениците като пространство.

Бе презентиран и самият СТЕМ център - с плъзгащи стени, с табуретки, място, в което учениците ще си поставят раниците, работилница, място за учене чрез правене с инструменти, две учебни зали за природни науки, направление математика, помещение за библиотека. Учениците са поискали да има и зона за четене. Реализира се и тази идея. Възможно е да има и подкаст студио, за обработка на аудио и видеозаписи, излъчване на предавания, за да развиват учениците и този свой потенциал. Предвидени са и санитарни възли и пространства със специални стъклени витрини. Учителите ще имат непрекъснато видимост през стъклата, ще има и голям екран за презентиране.