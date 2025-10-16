© виж галерията В заседателната зала на Община Пловдив беше представено предпроектното проучване и идейната разработка за изграждането на нова сграда на Математическата гимназия в Пловдив. Проектантът арх. Тодор Абаджиев показа визуализация на проекта в присъствието на кмета Костадин Димитров, заместник-кмета Владимир Темелков, директора на МГ "Акад. Кирил Попов" Веселина Карапеева и други гости, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"От 80-години на ХХ в. се говори за нова сграда на Математическата гимназия. Сега даваме своеобразен реален старт на проекта" - каза кметът.



Заместникът му определи събитието като знаменателно и благодари на кмета за гласуваното доверие към него и към арх. Абаджиев. Предпроектното проучване е включвало посещение на 7 държави и са видели 21 училища, с цел да се вземат най-добрите примери и да се приложат в Пловдив. Бивши ученици на пловдивското МГ са съдействали за проучванията.



"Използвахме интердисциплинарен метод на проучване и направихме няколко анализа. Видяхме как е в Швеция, Дания, Сингапур, САЩ. Изводите са: навсякъде са избегнати затворените комплекси, т. нар. пасивен учебен процес при който освен до павилиона за банички ученикът не се движи никъде. Модерното е движение вън - вътре, зони за социални контакти.



Нашите училища създават тежки психически проблеми на ученици и учители. Всичките ни училища са асфалтирани, с игрища в центъра. Ние се опитваме да направим децентрализация и затова структурата е в парка" - разказа арх. Абаджиев.



Композицията е подчинена на функционализма и всеки корпус има конкретна функция. Администрацията ще бъде връзката между двата учебни сектора, ще има сектор хранене, сектор спорт, а на по-късен етап и многофункционална зала в парка.



В предидейния проект са разработени пътните връзки - външните с кръстовището, спирката на масовия транспорт, велоалея, паркинг, и вътрешните към вътрешния двор, атриум, зона спорт и някои зали. В сградите ще има зони за контакти с места за сядане, каквито в сегашните училища няма и децата стоят по коридорите. Предвидени са зони за съблекални, библиотека, помещения само за преподаватели. На приземния етаж на корпус 1 ще има огромно фоайе с централно стълбище, което води към отделните зони. Залага се на открити пространства, каквито има в училищата в цяла Европа.



Проектът ще се изпълнява на етапи - първо ще се започне с корпуса на администрацията и учебен корпус 1. В целия комплекс ще има общо 64 кабинета с точни наименования на класните стаи, но ще има също специализирани кабинети за млади изследователи или дигитални създатели и много лаборатории. Общият капацитет ще е 1350 ученика на една смяна. След завършване на първия етап в корпус 1 ще се нанесат около 800 ученици от горните класове (8-12 клас). В етап 4 на проекта ще бъде изградена аула (зала) с 600 седящи места, където да се събира цялото училище за специални тържества.



Община Пловдив трябва да реши какво да прави с пространствата за спорт. Кметът Димитров припомни, че има заповед за отваряне на училищните дворове в извънучебно време и затова спортните зони в комплекса ще се ползват от целия квартал.



Влизането на територията на кампуса няма да бъде през един вход, а през няколко, както е световният опит. Там няма охрана, има рецепционисти, които наблюдават всякакво движение, обясни арх. Абаджиев.



Скелетът на сградата ще бъде направена по конвенционален способ, след това обаче няма да има т. нар. "мокър процес" с тухли, цимент, вар, бетон. Ще се приложи технологичен подход, както при новия стадион на ЦСКА - готови напрегнати конструкции, при което изграждането става много бързо.



Директорката Веселина Карапеева пожела децата на Пловдив да имат добро и съвременно училище, а бившият възпитаник на ОМГ Борис Халачев заяви, че ще е горд да присъства на откриването на новото учебно заведение.



Очаква се през април-май догодина да бъде направена първата копка.



Засега е осигурено финансиране в размер на 7,5 милиона лева по програмата на МОН, а за цялостното завършване сумата е 37 млн. с ДДС.



"Имаме осигурено финансиране за стартиране на проекта. Имаме някакви индикативни срокове. Проектът ще бъде етапиран. По-скоро съм оптимист за реализацията" - каза в заключение кметът Димитров.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.