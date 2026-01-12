ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Говори преподавател по безопасност на движението за електрическите тротинетки
Автор: Диана Бикова 15:24Коментари (0)500
© Plovdiv24.bg
Темата за електрическите тротинетки отново излезе на дневен ред след публикуването за обществено обсъждане на проект на Наредбата за регистрация на индивидуални превозни средства на територията на Община Пловдив /ИЕПС/. Тя е разработен на база последните промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила от 7 септември 2025 г.

В Преходните и заключителните разпоредби се казва, че в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон Общинските съвети трябва да приемат наредбата, а в срок до 6 месеца собствениците на индивидуални електрически превозни средства ги регистрират. В проекта на наредбата за община Пловдив се посочва, че влиза в сила от 1 февруари 2026 г. 

Преподавателят по безопасност на движението с над 15 години стаж Василка Гавазова коментира в интервю за Plovdiv24.bg, че е проектът на наредбата е добро начало, но има какво да бъде добавено или променено. Самото наименование на документа не би трябвало да се ограничава само до регистрацията, а да описва всички дейности и да се казва "Наредба за условията и реда за регистрация, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), на територията на Община Пловдив и предоставяне на данни за регистрираните ИЕПС". 

Гавазова посочи, че в проекта на наредбата е използван термин "улична мрежа", но такъв термин не фигурира в текста на Закона за движението по пътищата, който е основният закон, регламентиращ пътните отношения и правила за движение по пътищата, отворени за обществено ползване. 

"Смятам, че в Наредбата трябва да се използват конкретните дефиниции и термини, тълкувани в допълнителните разпоредби на ЗДвП, а именно т. 6 от тях, където имаме ясно и точно дефиниране на понятията, които са част от пътищата, отворени за обществено ползване, за да се приложат изисквания към водачите на ИЕПС за участие в движението по тези пътища.

Според мен липсата на синхронизиране между термините в ЗДвП и Наредбата може да доведе до многозначно тълкуване на правата и задълженията на участниците в движението и съответните служби, които ще ги контролират, както и неприлагане на наказанията за нарушаване на разпоредбите на тази Наредба.

Липсва терминология като пътища отворени за обществено ползване, пътища и улици с макс. разрешена скорост 50 км./ч. и велосипедната инфрастуктура на територията на Община Пловдив , която според мен е ключова при дефинирането и разбирането на Наредбата след нейното приемане, за да се прилагат и спазва същата" - коментира преподавателката по пътна безопасност.

Гавазова не е убедена, че цитирания чл. 461 от Кодекса на застраховането, който задължава сключване на "Гражданска отговорност“ само за моторни превозни средства (МПС), е приложим при ИЕПС. Смята, че, от правна гледна точка, трябва да се намесят адвокати, за да се знае със сигурност, че направените застраховки "Гражданска отговорност“, които са част от изискуемата документация при регистрация, са "простичко казано“ - законни. 

Освен това се повдигат и допълнителни въпроси, сред които какво се случва с тротинетките, закупени преди години и не разполагащи със необходимите документи за регистрация, или дали ще е достатъчна само една Декларация за техническа изправност на ИЕПС по образец. 

"Пловдив е втората по големина община в България по брой на населението, градът е на второ място в страната по дължина на изградена велосипедна инфраструктура и смятам, че нашият Общински съвет би трябвало да е водещ глас при определянето на правилата за ползване на ИЕПС на своята територия" - каза Гавазова.

Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



Още по темата: общо новини по темата: 54
09.01.2026 »
04.12.2025 »
03.12.2025 »
03.12.2025 »
04.08.2025 »
30.07.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
13:33 / 12.01.2026
Този е гръцкият гражданин, сътворил невиждания екшън на Скобелева...
13:15 / 12.01.2026
Агресивен шофьор крещи и обижда колега, счупи му и стъклото
12:44 / 12.01.2026
Млада шофьорка е в тежко състояние в Пловдив след пътно произшест...
11:38 / 12.01.2026
Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
11:09 / 12.01.2026
МВР предупреди за затруднения при подмяната на шофьорски книжки в...
10:06 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: