|Говори преподавател по безопасност на движението за електрическите тротинетки
В Преходните и заключителните разпоредби се казва, че в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон Общинските съвети трябва да приемат наредбата, а в срок до 6 месеца собствениците на индивидуални електрически превозни средства ги регистрират. В проекта на наредбата за община Пловдив се посочва, че влиза в сила от 1 февруари 2026 г.
Преподавателят по безопасност на движението с над 15 години стаж Василка Гавазова коментира в интервю за Plovdiv24.bg, че е проектът на наредбата е добро начало, но има какво да бъде добавено или променено. Самото наименование на документа не би трябвало да се ограничава само до регистрацията, а да описва всички дейности и да се казва "Наредба за условията и реда за регистрация, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), на територията на Община Пловдив и предоставяне на данни за регистрираните ИЕПС".
Гавазова посочи, че в проекта на наредбата е използван термин "улична мрежа", но такъв термин не фигурира в текста на Закона за движението по пътищата, който е основният закон, регламентиращ пътните отношения и правила за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.
"Смятам, че в Наредбата трябва да се използват конкретните дефиниции и термини, тълкувани в допълнителните разпоредби на ЗДвП, а именно т. 6 от тях, където имаме ясно и точно дефиниране на понятията, които са част от пътищата, отворени за обществено ползване, за да се приложат изисквания към водачите на ИЕПС за участие в движението по тези пътища.
Според мен липсата на синхронизиране между термините в ЗДвП и Наредбата може да доведе до многозначно тълкуване на правата и задълженията на участниците в движението и съответните служби, които ще ги контролират, както и неприлагане на наказанията за нарушаване на разпоредбите на тази Наредба.
Липсва терминология като пътища отворени за обществено ползване, пътища и улици с макс. разрешена скорост 50 км./ч. и велосипедната инфрастуктура на територията на Община Пловдив , която според мен е ключова при дефинирането и разбирането на Наредбата след нейното приемане, за да се прилагат и спазва същата" - коментира преподавателката по пътна безопасност.
Гавазова не е убедена, че цитирания чл. 461 от Кодекса на застраховането, който задължава сключване на "Гражданска отговорност“ само за моторни превозни средства (МПС), е приложим при ИЕПС. Смята, че, от правна гледна точка, трябва да се намесят адвокати, за да се знае със сигурност, че направените застраховки "Гражданска отговорност“, които са част от изискуемата документация при регистрация, са "простичко казано“ - законни.
Освен това се повдигат и допълнителни въпроси, сред които какво се случва с тротинетките, закупени преди години и не разполагащи със необходимите документи за регистрация, или дали ще е достатъчна само една Декларация за техническа изправност на ИЕПС по образец.
"Пловдив е втората по големина община в България по брой на населението, градът е на второ място в страната по дължина на изградена велосипедна инфраструктура и смятам, че нашият Общински съвет би трябвало да е водещ глас при определянето на правилата за ползване на ИЕПС на своята територия" - каза Гавазова.
Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!
