Нови правила за електрическите тротинетки в Пловдив, 20€ глоба за водач без регистрация

© 1 февруари се очертава да се превърне в Денят Х за пловдивския традиционен и алтернативен транспорт. От тази дата би трябвало да има нова цена на билетчето за градските автобуси - 0.50 евро, което е с 1 евроцент по-евтино от януарската тарифа. Това ще се случи, ако на предстоящата сесия на пловдивския общински съвет се актуализира съответната наредба за местните цени и такси.



От 1 февруари би трябвало да влезе в сила и Наредбата за регистрация на индивидуални превозни средства на територията на Община Пловдив /ИЕПС/, популярни с името "тротинетки". Тя също е необходимо да се одобри от общинските съветници.



Формално, градската администрация спазва закона, като качи за обществено обсъждане проекта на наредбата. В същото време обаче има и съществени пропуски - документът е публикуван за обществено обсъждане в неработен ден (28 декември, неделя), освен това никъде не е посочен срок за провеждане самото обсъждане, за изразяване на становища и мнения от гражданите. Ясно е посочено, че наредбата влиза в сила от 1 февруари. Това е грубо нарушение на Закона за нормативните актове и приета по този начин, наредбата ще е отменяема като незаконосъобразна/нищожна - коментира общинският съветник адвокат Веселина Александрова.



Проектът на Наредбата за регистрация на индивидуални електрически превозни средства на територията на Община Пловдив /ИЕПС/ е разработен на база последните изменения на Закона за движение по пътищата.



Всеки собственик на ИЕПС с постоянен или настоящ адрес в Пловдив е длъжен да регистрира превозното средство, за да го управлява по уличната мрежа на общината. Ползването на нерегистрирано ИЕПС по уличната мрежа на общината е забранено и подлежи на санкции.



Регистрацията на ИЕПС се извършва в ОП "Организация и контрол на транспорта“ срещу заплащане и след подаване на заявление по образец от собственика на превозното средство или от упълномощено от него лице. Изискват се документ за собственост с данни за идентификация (фактура, договор за ползване, удостовение и др.), копие на документ за валидна застраховка "Гражданска отговорност“, декларация за техническа изправност. Ако документацията е непълна, се дава възможност за отстраняване на пропуските в 15-дневен срок.



Не подлежи на регистрация ИЕПС, което не може да бъде идентифицирано по фабричен, сериен номер или друг идентификационен номер, поставен от производителя, удостоверяващ индивидуализацията на превозното средство.



За регистрация на тротинетка ще се плащат 20,00 евро (39,12 лв.), за прекратяването й – 10,00 евро (19,56 лв.); за издаване на нов регистрационен талон при настъпили промени – 5,00 евро (9,78лв.); за дубликат - на регистрационен талон – 5,00 евро (9,78 лв.).



На собственика на вписаното в регистъра ИЕПС се издава регистрационен талон по образец и стикер с регистрационен номер, който трябва да се постави здраво закрепен в предната част на превозното средство. При изгубване или унищожаване на регистрационния талон, собственикът /упълномощено от него лице/ подава заявление за издаване на дубликат, за което се плаща. При издаване на дубликат, регистрационният номер се запазва. Не се изработва нов стикер , а се използва вече издаденият такъв. При изгубване или унищожаване на регистрационния стикер не се издава дубликат. В този случай собственикът подава ново заявление за регистриране, като предходната регистрация се дерегистрира служебно.



Електронният общински регистър на ИЕПС ще се поддържа от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Контролът по спазването на разпоредбите на наредбата се осъществява от определени от кмета на Община Пловдив звена за контрол - Общинска полиция и ОП "Общинска охрана". При установяване на нарушение служителите имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Издадените наказателни постановления могат да се обжалват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).



С глоба от 20 евро (39,12) лв. ще се наказва всеки водач, който не носи документ за регистрация на управляваното от него ИЕПС.



Очаквайте продължение на темата за тротинетките.