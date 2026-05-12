XIV-то издание на Международния арт фестивал "Блестящата звезда на Франция“, организиран от Европейската фестивална компания "STARS WAY“, събра участници от седем държави, сред които България, Испания, Литва, Украйна и Кипър. Младите изпълнители се състезаваха в различни категории на вокалното и танцово изкуство, демонстрирайки високо художествено ниво и професионализъм.

Сред отличилите се участници се наредиха и младите таланти от Вокална школа MusicArt с ръководител Ирена Велева, които достойно представиха Пловдив и България, завоювайки множество престижни награди.

С най-високото отличие – Grand Prix – бяха наградени Вокалната формация "MusicArt Junior“ за акапелното изпълнение на песента "Бре Петрунко“.

Индивидуални успехи постигнаха и останалите участници от школата:

Мартин Бечев – две първи награди, както и покана за участие в международен конкурс в Португалия

Анабел Манчева – първа награда и покана за конкурс в Малага, Испания

Елица Господинова, Габриела Паунчева и Кристин Делижова – втора награда

Николай Дошков и Елеонора Панова – трета награда

Пътуването на младите изпълнители се осъществи по покана на директора на фестивала "Aabanico“ – Роси Йорданова, в който те са участвали през месец април. За участниците бе подготвена богата културна програма, включваща посещение на забележителностите на Париж и увеселителния парк "Дисниленд“.