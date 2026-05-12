Основно училище "Кочо Честеменски" отбелязва своя 85-годишен юбилей с тържествен концерт под надслов "Следваме традиции, сбъдваме мечти". Събитието ще се проведе на 13 май от 11:00 часа в Дом на културата "Борис Христов".

Юбилейният концерт е вдъхновен от посланието "Едно училище, едно бъдеще, един мирен свят" и ще събере ученици, учители, родители и приятели на училището, за да отпразнуват заедно дългогодишната история, постиженията и духа на образователната институция.

На сцената ще се изявят изтъкнати артисти и състави, сред които Васил Петров, хор "Стефка Благоева", квартет "Интро", виртуозният Бонимир Бонев, Пловдивският църковен хор, Христо Христов със специален рецитал, както и ансамбъл "Тракия", които ще допринесат за празничната атмосфера.

Организаторите отправят покана към всички гости да се включат в събитието, като добавят бял елемент към облеклото си – символ на мир и единство.

"Нека заедно отпразнуваме миналото и дадем старт на бъдещето!" – призовават от училището.

Юбилеят на ОУ "Кочо Честеменски" е не само повод за равносметка, но и вдъхновение за нови успехи и бъдещи поколения.