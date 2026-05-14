Всички жители и гости на Пловдив могат да станат част от юбилейното издание на "Луда надпревара“ – 10 години адреналин, зрелищни автомобилни битки и незабравими емоции!
Събитието ще се проведе на 16 и 17 май на паркинг "Скобелева майка“, а посетителите ще могат да се насладят на впечатляващи каскади, автомобилни демонстрации, изложбена зона и богата програма.
Във връзка с мероприятието и с цел насърчаване на отговорното поведение на пътя, в четирите училища на район "Тракия“ беше организирана беседа на тема "Безопасност на движението по пътищата“. Инициативата се проведе съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /БППМН/ и организатора на "Луда надпревара“.
Посланието към младите хора е ясно – адреналинът има своето място, но безопасността на пътя е отговорност на всички.
Билети може да бъдат закупени от Eventim.bg или на място в деня на събитието.
