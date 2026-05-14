Поредният куриозен и опасен инцидент ce случи днес в Пловдив в късния следобед . Автобус се заклещи в бетонната основа на моста на Университета по хранителни технологии (УХТ) на бул. "Марица-юг“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Водачът на превозното средство, което е с регистрация от София-област, пътуващо по протежението на булеварда, очевидно е подценил габаритите на автобуса. Въпреки ясно поставената вертикална сигнализация и ограничителните знаци, които указват максимално допустимата височина за преминаване, шофьорът е предприел маневра под съоръжението.

Резултатът е блокирано движение едната лента и материални щети по покривната конструкция на автобуса. По първоначални данни няма пострадали пътници, но инцидентът предизвика временно затруднение на трафика в района на УХТ.

Това не е първият случай, в който този мост се превръща в непреодолимо препятствие за тежкотоварни машини или по-високи автобуси.

На място е пристигнал екип на "Пътна полиция“, която регулира движението и е съставила акт на водача за неспазване на пътната сигнализация. Очаква се специализирана техника да изтегли заклещения автобус, след като гумите му бъдат частично изпуснати, за да се намали общата височина на превозното средство.