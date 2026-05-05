Автобус, пълен с ученици, заседна под мост в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Става дума за така наречения железен мост в зоната на кръстовището между бул. "Марица юг" и бул. "Копривщица".
Шoфьoрът явно не се е съобразил с поставената сигнализация, която определя максимално допустимите гaбaрити нa превозните средства, преминаващи под моста, и по този начин се е заклещил.
Това не е първият подобен случай. Заради инцидента се е образувало голямо задръстване.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!