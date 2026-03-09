Сподели close
Камион се е "заклещил" под моста на Герджика в Пловдив около 11.00 часа днес, научи Plovdiv24.bg.

Шофьорът очевидно не е преценил, че височината на превозното средство е твърде голяма, за да мине под съоръжението - въпреки че там има обозначителен знак.

Това не е първият подобен случай. Заради инцидента се е образувало голямо задръстване.

