Камион се "заклещи" под мост в Пловдив
© Plovdiv24.bg
Шофьорът очевидно не е преценил, че височината на превозното средство е твърде голяма, за да мине под съоръжението - въпреки че там има обозначителен знак.
Това не е първият подобен случай. Заради инцидента се е образувало голямо задръстване.
rangyr
на 09.03.2026 г.
Можеше още по време на ремоната да сложат висящи прегради, че като ти изтропат по покрива да се усетиш, че има проблем.
rangyr
на 09.03.2026 г.
Ей ... за пръв път се случва!
