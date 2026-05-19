Победата на Дара в 70-ото издание на Евровизия във Виена с песента "Bangaranga“ постави България за първи път начело в най-големия музикален конкурс в Европа. С 516 точки и убедителна преднина пред конкурентите си, тя не само донесе исторически триумф, но и отвори нова тема далеч извън музиката - икономическото въздействие от домакинството на Евровизия през 2027 г.

Още в нощта на победата, с изречението "Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим!“, тя постави началото на дискусия, която бързо излезе извън сферата на шоу бизнеса и навлезе в реалната икономика, туризма и пазара на недвижими имоти.

Историята на предишните домакини показва, че Евровизия рядко означава просто "много посетители“. Данните от последните издания в градове като Малмьо, Базел и Виена ясно разграничават медиийните внушения от реалното въздействие върху хотелите и краткосрочните наеми. Докато публичните цифри често говорят за стотици хиляди посетители, реалният брой международни туристи, които генерират нощувки, е значително по-нисък и по-важен за бизнеса. Ситуацията анализира Даниел Бунарджиев, собственик на компанията BnBmanager. BnBManager е член на Асоциация за туристически имоти и иновации

и е официално лицензиран туристически агент от Министерството на туризма.

Легловата база в София

В този контекст София изглежда като град с потенциал, но и с ясни ограничения. При сегашната леглова база, между 26 000 и 30 000 места, включително хотели и краткосрочни наеми, едно събитие от мащаба на Евровизия почти сигурно ще доведе до период на сериозно свръхтърсене. Това обаче няма да бъде равномерно разпределено във времето. Опитът от други градове показва, че пикът се концентрира в рамките на три до четири дни около полуфиналите и финала, докато останалата част от седмицата остава значително по-спокойна.

Ако се използват консервативни прогнози, броят на международните туристи, които ще пристигнат специално за събитието, вероятно ще бъде между 50 000 и 80 000 души. При среден престой от няколко нощувки това се превръща в стотици хиляди нощувки, които ще трябва да бъдат разпределени в рамките на ограничен капацитет. Именно тук се появява напрежението между търсенето и предлагането, което ще определя цените и заетостта на пазара.

Грешката на Израел

През 2019 г., когато Тел Авив беше домакин, хотелите масово увеличиха цените си няколко пъти над обичайните, разчитайки, че феновете ще бъдат принудени да платят. Вместо това обаче много хора се отказаха да пътуват и предпочетоха да гледат събитието по телевизията.

Хотелите все пак реализираха по-високи цени за част от стаите, но заетостта не беше достатъчна, за да компенсира пропуснатите резервации. Така реалните приходи за града се оказаха по-ниски от очакваните, въпреки първоначалните прогнози за сериозен туристически бум.

Това е критичният момент за разбиране - свръхтърсенето не означава, че може да зададете всякаква цена. Има еластичност и в най-горещата седмица на годината. Профилът на евровизийната публика е важен - основно млади хора 18–35 години, които често пътуват на групи и са чувствителни към цените. По данни от Малмьо и Базел, средният посетител изразходва €330–650 на престой - съществени, но не неограничени бюджети.

С колко да бъдат вдигнати цените на стаите?

Базовата препоръка на Бунарджиев за ценообразуване е умерено повишение от около 60-90% над стандартните сезонни цени за пиковия период 14-17 май 2027 г., когато се очаква най-голямото търсене около Евровизия. За дните около него се предлага по-умерен ръст - 30–50% за 11-13 май и 20-40% за ранния и късния периферен период (4-10 май и 18-22 май).

Този диапазон е избран, защото по-високи увеличения биха били рискови и потенциално неефективни.

Първо, реални пазарни данни от подобни събития показват, че дори при силен натиск цените не могат да се вдигат безкрайно. Например във Виена през 2026 г. увеличенията са били около 60–90%, а в Базел през 2025 г. заетостта е достигнала 89%, което означава, че винаги има лимит на търсенето и пазарът не е напълно нееластичен.

Второ, аудиторията на Евровизия е предимно масова, а не луксозна. Посетителите търсят достъпни варианти за настаняване с добра локация, което означава, че прекалено високите цени биха ги отблъснали и биха ги накарали да резервират по-рано или да избират алтернативи.

Трето, конкуренцията между местата за настаняване е силна. След официалното обявяване на София като домакин, много обекти ще започнат да вдигат цените. Тези, които прекалят, рискуват да останат по-слабо заети в сравнение с по-умерени конкуренти или пакетни оферти.

Четвърто, прекомерното ценообразуване може да има негативен ефект върху бъдещата репутация. Високите цени често водят до по-ниски оценки от гости, които възприемат престоя като "не си струва парите“, което влияе на рейтингите в платформи като Booking и Airbnb.

Препоръката е също така да не се правят резки промени в цените за по-ранни периоди като май–юли 2026 г., тъй като те не са свързани със събитието и могат да навредят на нормалния сезон.

Освен това Бунарджиев препоръчва подготовка за 2027 г. чрез предварително планиране на ремонти и подобрения преди април, организиране на по-интензивна координация с почистващи екипи и създаване на адаптирани описания на обектите на английски език, които да използват интереса към Евровизия без да се обвързват директно с него.

Допълнително се препоръчва разработване на пакетни оферти с добавена стойност като транспорт, партньорства с ресторанти и туристически гидове, тъй като посетителите търсят цялостно преживяване, а не само място за нощувка.

Бунарджиев обръща внимание и на регулаторната среда. Очаква се засилен контрол върху краткосрочните наеми, включително нови европейски и национални регулации, което означава, че коректната регистрация и съответствие с правилата ще бъдат критични точно в периода на най-високо търсене.

Истинската стойност на това събитие няма да се измерва само в нощувки или приходи за една седмица, а в това дали София ще успее да превърне този временен пик в устойчив интерес към града в следващите години.