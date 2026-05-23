Успешна операция по спасяването на два бедстващи коня от коритото на река Вит в Тетевен. Конете са живи и здрави, макар и доста стресирани и уморени, понеже не са спали от доста време. Сутринта водата е била до шията им.

По-рано тази сутрин кадри с конете, застанали в придошлата река, се разпространиха бързо в социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции и сигнали за помощ.

Животните са в добро общо състояние, макар и силно стресирани и изтощени, тъй като са прекарали часове в борба с водната стихия без сън.