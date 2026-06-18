Извиненията не помогнаха на пешеходец нарушител в Пловдив - така най-кратко можем да обобщим ситуацията, на която неволен свидетел стана репортер на Plovdiv24.bg. Мястото - кръстовището между улица "Гладстон" и булевард "Княгиня Мария Луиза". Тази сутрин, както и през последните дни всъщност, там бе ситуирана патрулка, която следеше за евентуални нарушения на Закона за движение по пътищата - основно от водачи на МПС-та.
Но днес санкциониран бе и мъж, който пресече пътното платно на червено, докато покрай него преминаваха леки автомобили и по този начин създаде сериозна предпоставка за възникване на пътнотранспортно произшествие, а също и заплаха за собственото си здраве. "Извинявам се" повтори на няколко пъти човекът, но полицаят бе категоричен: Извиненията - вкъщи, дайте си личната карта, за да оформим глобата"!
Нови правила за пешеходците от 7 септември 2025 г., вменени са им и допълнителни задължения:
- Преди да пресечете по пешеходна пътека е необходимо: да спрете, да се огледате внимателно, да прецените скоростта, с която се движат превозните средства и тогава да пресечете.
- Когато пресичат, пешеходците не трябва да използват мобилни телефони или други средства, които им отвличат вниманието.
- При констатирано нарушение е предвидено наказание глоба в размер на 100 лева (51,13 евро).
- Увеличава се наказанието при преминаване през ограждения, на забраняващ червен сигнал на светофарна уредба от 50 на 100 лева.
- Пешеходците не трябва да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка автобус. Имат задължение да го изчакат да потегли и да пресекат след това при добра видимост за тях и за водачите на пътните превозни средства. Тази промяна е във връзка с множество инциденти, настъпили след внезапно изскочили пешеходци на пътното платно.