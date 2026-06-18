Извиненията не помогнаха на пешеходец нарушител в Пловдив - така най-кратко можем да обобщим ситуацията, на която неволен свидетел стана репортер на Plovdiv24.bg. Мястото - кръстовището между улица "Гладстон" и булевард "Княгиня Мария Луиза". Тази сутрин, както и през последните дни всъщност, там бе ситуирана патрулка, която следеше за евентуални нарушения на Закона за движение по пътищата - основно от водачи на МПС-та.

Но днес санкциониран бе и мъж, който пресече пътното платно на червено, докато покрай него преминаваха леки автомобили и по този начин създаде сериозна предпоставка за възникване на пътнотранспортно произшествие, а също и заплаха за собственото си здраве. "Извинявам се" повтори на няколко пъти човекът, но полицаят бе категоричен: Извиненията - вкъщи, дайте си личната карта, за да оформим глобата"!

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Нови правила за пешеходците от 7 септември 2025 г., вменени са им и допълнителни задължения: