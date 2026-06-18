Кметът на район "Северен" Венцислава Любенова в ексклузивно интервю за Plovdiv24.bg, за своята визия за развитие на района и основните приоритети в работата. "Когато инвеститорът реши да строи в даден район, нещата трябва да се случват балансирано", смята Любенова.

С какви проблеми се сблъсква районната администрация и как ги решава, когато липсва инфраструктура при ново строителство? Има ли сгради без административен адрес и до каква степен районната администрация може да регулира процеса на презастрояване?

Четете още кои са кварталите в района, които ще бъдат развивани и как се решава въпроса с паркирането. Част Първа.

Г-жо Любенова, каква е Вашата визия за развитие на района?

Район "Северен" е един от най-големите по територия в града. И нашата цел като районна администрация е той да се развива балансирано. Защото, както казах, голяма инфраструктура, неподдържани улици, разбити тротоари, големи зелени площи, които се нуждаят от сериозен ресурс. Съответно, предстои да се развива районът и ние трябва да съумеем да се развиваме с темпото, което се налага от инвеститорите и инвестициите в града.

Вече сте почти към края на мандата. Една година Ви остава. Може би доста от нещата сте отхвърлили. Но да започнем с нещо много важно, което доста вълнува хората в последно време. Това е презастрояването. Преди това обаче, ще Ви попитам колко жители наброява този район?

Към настоящия момент, по официални данни, 56 564 души са регистрирани по постоянен адрес в район "Северен".

Със сигурност има и незаконно пребиваващи, нерегистрирани официално? Имате ли някаква представа колко са те?

Към настоящия момент не мога да кажа такава цифра, тъй като ние сме районен административен орган. Когато имаме сигнал, съответно той се отправя към съответните институции - държавни и общинските такива. Не мога да дам цифра и нямам данни при мен в районната администрация, че имаме такива на територията в района.

А върху каква площ живеят тези хора?

Тревните площи в район "Северен" са 14131 декара. Поддържането и възстановяването е един от основните ни приоритети, но това е дълъг процес. В началото на годината проведохме три акции по озеленяване, съответно на бул. "България", парк "Иван Рилски", засадиха се повече от 47 дръвчета, но това е една малка част. Темпото постоянно трябва да бъде повдигнато и поддържано.

Аз попитах каква е площта, върху която един жител на района условно живее, върху колко квадратни метра? Защото се говори непрекъснато за презастрояване, за една пренаселеност в района.

За да дадем някаква цифра, тук всъщност трябва да се вземат показатели, които са различни. Трябва да се направи експертна извадка от кадастър, трябва да се погледне колко са жилищата, които са изградени. Също така трябва да се вземе информация коя част от жилищата наистина реално се ползват. Това е един по-обобщен и цялостен анализ, който трябва да бъде направен. Просто трябва време, за да се даде такава информация.

А Вие лично имате ли чувството, че е пренаселен район "Северен"?

Не бих казала пренаселен. Ако погледнем общата картина на град Пловдив, създава се такова усещане, да. Но то е за града като цяло. Район "Северен" е един от емблематичните в града, голяма част от кварталите са по-стари и съответно не позволяват да се изграждат нови кооперации.

Териториите, които престои да бъдат развивани, това са в зоната на ПУ "Пайсий Хилендарски" във Филипово. Но ние всъщност там трябва да изпреварим този процес. Ако трябва да се направи едно планиране, то трябва да бъде сега. Защото презастрояване, паркинги, транспорт, улична мрежа, тротоари, това всъщност трябва да бъде разглеждано като съвкупност.

Когато инвеститорът реши да строи в който и да е район, общината и съответно районната администрация трябва да подадем информация, за да може балансирано да се случват нещата. Ние, примерно, се сблъскваме с проблеми на изградени вече сгради, но липсва инфраструктура там. Това води до проблеми за живущите в новите жилищни сгради. Елементарен пример е, че не може да извадим на хората административен адрес. Това само по себе си води до допълнителни трудности за семействата, защото те не могат да си запишат децата на детска градина.

Не могат елементарни неща да бъдат извършвани. А когато вече е построена сградата, района няма правомощия и средства, за да може паралелно да се случват нещата. Трябва да има един баланс.

Има ли примери за такива сгради, които са без административен адрес в момента? И какво е решението?

Имаме такива, да. Това, което ние от районната администрация правим всяка година е да предлагаме на община Пловдив територии, които трябва да бъдат отчуждени или да бъдат приобщени към съответната сграда, площ или територия, за да може да бъдат изградени съответната улица, прилежащ тротоар или парково пространство. Мога да ви покажа и списъка от последната година, който е огромен. Ние сме представили терени, които трябва да бъдат отчуждени, закупени от общината. Над 100 са, за да може да се направи този баланс, за който говорим. Защото не може ние, гражданите, да бъдем поставени пред свършен факт. Сградата е там, пък улица няма.

Знам, че районните администрации имате право да одобрявате проекти с до 5- етажни сгради. Колко такива инвестиционни проекта има одобрени от началото на Вашия мандат? И има ли в момента открити строителни площадки?

Ами това, което имам като информация при мен е, че от началото на моя мандат до момента, са издадени 157 разрешения за строеж. Тук бих искала да вметна, че това не са само разрешения за строеж за сгради. В това число влизат разрешения за фотоволтаични системи, за прокопаване от кабелни оператори, за електрозахранване, различни видове преустройства в сгради. Към настоящия момент действащите строителни площадки са по-малко като брой. Но, както казах, варират.

Вие имате ли някакви механизми като районна администрация да се борите с презастрояването в района? Какво може да се направи в това отношение?

Като районна администрация, както Вие сама казахте, нашите правомощия са доста ограничени. И това, което ние правим, тъй като имаме основно контролни функции, когато има някакъв проблем, отиваме да проверяваме каква е ситуацията. Но нямаме правомощия да реагираме, ако са по-сериозни нарушенията. Това, което правим, е да проверяваме, когато започне даден строеж или прокопаване, или каквото и да е друго в сферата на строителството в района. Има комисия, която проверява на място и издава съответните предписания, ако има нарушения.

В районната администрация от миналата година правим регулярни проверки на всичките сгради, които са влезли в експлоатация за последните 5 години. Проверяваме дали са изпълнени предписанията, съответно, разрешенията, които са им издадени и също така дали зелените площи отговарят на изискванията.

Има ли открити нарушения?

Към настоящия момент все още текат проверките. Освен от районната администрация, ние правим и съвместни проверки с община Пловдив. Защото зелените площи, дърветата, това е един от приоритетите, които имаме към настоящия момент в районната администрация.

Но когато някакъв мегапроект започва да се строи вие нямате механизми, с които да противодействате? И дори ако виждате, че това строителство е незаконно, както във Варна се случи?

Нямаме такива строителства в района, както във Варна. Това, което е там, е наистина хаотично. И е мащабно, и е голямо. Това вече е друга тема.

Но имаше намерения за такъв мегастроеж във Филипово, например, или греша? (към главен архитект Рамона Георгиева)

Въпросът за Филипово е съвсем друг. Там Подробният устройствен план (ПУП) мина през Общински съвет. И беше одобрен изцяло нов квартал, който ще е с жилищни и обществени функции. Там ще се заселят над 6000 жители по прогнозните извадки, които показваха проектантите. Но това нещо е регулирано, то се одобри. Мина през Общински съвет и височината на сградите там е до 49 метра. Но това не е в нашите правомощия.

Но това няма ли да затрудни транспортните връзки, инфраструктурата в района?

В момента се работи по отчуждаване на тези територии, които са частна собственост в обхвата на бул. "Северен". Това ще отпуши, ако мога така да кажа, този проблем, който би могъл да възникне.

Но в самия проект, с който ние сме запознати, са предвидени 100% паркиране в зоната и 30% зелени площи.

А какво правите с незаконните постройки? Знаем, че има такива квартали в "Северен".

Не бих казала, че има, като изключим махалите, които са в района. През 2023 година имаме издадени 32 акта за незаконни постройки на територията на района и 32 заповеди, които са изпълнени. Тук, примерно, се включват пристройка, навес и т.н. Всъщност там е по-друг въпросът, там живеят малцинствени групи. Ние не можем да премахнем, да изчистим територията, без да е осигурено настаняване на семействата, които са там. И по този въпрос трябва да има и социална политика.

Когато се забележи някакъв проблем, колегите сигнализират, доста често обикаляме, реагираме на сигнали. Ето, примерно, за тази година имаме един такъв случай, но той всъщност е по Закона за общинската собственост и е съставен акт. За тази година до момента имаме пет акта и заповеди, които се изпълняват. Когато им се даде предписание голяма част от тях си събарят сами незаконните постройки. Когато отказват, ние го правим принудително. Самият процес е доста дълъг.

Както за незаконната постройка, същото се отнася и за автомобилите, които са изоставени на територията ни. Ние правим всеки месец такива акции. За следващия месец, в началото на месец юли, са предвидени три такива дати в календара.

Тук искам да благодаря на гражданите, които ни подават сигнали. И когато сигналът е с име на подателя и той изпраща и снимков материал къде се намира колата, става бързо. Колегите също обхождат редовно, ежедневно. Самият процес отнема време. Ние не репатрираме колата, не я премесваме на паркинг, ние я унищожаваме. Нямаме правомощия за автомобили, които са с чужда регистрация и автомобили, които са със запор. Имаме такива на територията.

Но ако автомобилът не е с изряден преглед и талон, когато е облепен, собствениците на автомобилите имат 14-дневни срок да се приведе в изправност или да си го преместят на частен терен. И при следваща акция влиза в графика за изпълнение, защото ние законово трябва да изчакаме всичките срокове да минат, които са реално 6 месеца за всеки един такъв автомобил, който трябва да бъде премахнат от територията. За нас всъщност това е и освободено паркомясто.

Да, защото това е другият голям проблем на района. Как се справяте с него?

Ами, за миналата и тази година сме включили в бюджета и идентифицирали 10 места, на които може да направим паркинги. Това са бул."България", имаме на ул. "Мария Кюри", на ул "Оборище", на "Брезовска", на бул. "Дунав", на бул. "България". Доста са местата, които сме идентифицирали. Но за това ни трябват средства от бюджета за капиталови разходи. Но все още нямаме бюджет. Ние сме второстепенен разпоредител на бюджета, нямаме бюджет към настоящия момент.

Трябват ни средства, за да може да се изграждат паркинги. Трябват ни и за запълване на дупки, за тротоари, улично осветление, премахване на незаконни постройки, изграждане на спортни детски площадки, открити фитнеси. Всичко това е част от капиталвата програма на района. Миналата година получихме 500 хиляди лева. Това са капиталовите разходи на две училища в района. Повече не мисля да коментирам недостатъчните средства, които имаме. И, съответно, ние не можем да отговорим на нуждите на гражданите. Списъкът ни е огромен. Аз, като кмет, не мисля, че е редно да се чудя кое място е по-лошо и по-зле, за да бъде направено с приоритет.

Не може ли да се измисли нещо с публично частни партньорства?

Много зависи от това каква е собствеността. Ние всъщност не можем да ангажираме частния инвеститор да оправи пътя, да асфалтира пътя или да направи паркинг.

Но пък големите инвеститори казват, че го правят това.

Има и такива. Разбира се, когато голям инвеститор има строеж и по свое желание, го прави, ние като районна администрация нямаме нищо против такъв тип инвестиция. Всяка една такава инициатива е добре дошла. И ние съдействаме за да бъде реализирана. Било за да се засадят дръвчета, било да се направи тротоар в някаква част, било да се поставят пейки.

Кои са местата в района, които е належащо да се оправят - тротоари, улици? Има ли много такива проблемни места?

Списъкът ни е дълг, но не стигат парите. Някои от кварталите имат по-малка нужда, но в други квартали имаме доста голяма нужда. Примерно, сега на 60% са запълнени дупките в района, но за юни месец сме предвидели бул."Васил Левски", бул."България", "Рогошко шосе", ул. "Сава Муткуров", "Галилей" и ул. "Кольо Фичето". Това е само една част от списъка. Той продължава със запълване на дупки, тротоари на няколко места, за които наистина има спешна нужда. Давам пример с тротоарите до Френската гимназия. Там всекидневно се ползват от децата.

Зад училище "П.Яворов", ул. "Иван Рилски", която се нуждае от цялостно преасфалтиране. Имаме улици, на които постоянно се кърпят дупки и вече не са в добър вид. Примерно, една такава улица е "Стара планина". Колкото и да изкърпим дупките, то всичко е на вълни и трябва да се направи цялостно асфалтиране. Списъкът ни е голям. Съответно гражданите ни подават сигнали, реагираме на тях, според правомощята. Където не можем, слагаме ги в график. Когато имаме средства, започваме да работим.

Къде все още има проблем с канализацията, с водоснабдяването, има ли чести аварии? Приключиха ли дейностите по водния проект на територията на района?

За водния проект предстои между 15 и 30 юни да бъде сформирана приемателна комисия. След това ще има резултат. Нямаме подадени сигнали към района за чести аварии за водоснабдяване или за слабо налягане. Голяма част от проблемите се разрешиха. Но имаме три места в района, където се случват аварии. ВИК са информирани съответно. Едното място е в една от пресечките на бул. "Дунав", под моста. Ни си ги следим, особено при силен дъжд. Правят се редовно обходи.

Предстои също така подмяна на аварирала канализация, която е на ул. "Победа", срещу парк "Иван Рилски". Предстои да започнат дейности там. Проблемът е 30-годишен и предстои да бъде разрешен. Доста чести аварии се случват там. Получихме сигнал от живущите в блока. Имахме срещи и за съвместен проект. Работата ще започне в рамките на 2-3 месеца.