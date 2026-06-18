Община Пловдив е на десето място от всички общини в България по възложени договори през 2026 г. За обществените поръчки са похарчени 22,5 милиона евро по 71 договора, като споразуменията са със средна стойност 317 хил. евро.

В общата класация за 6-годишен период община Пловдив заема 4-то място с похарчени 352,2 млн. евро, сключени 868 договора, със средна стойност за всеки 406 хил. евро. Това показват данните от новата система за интегриран граждански мониторинг и анализ - СИГМА, представена преди ден от премиера Румен Радев, предава Plovdiv24.bg.

Публичните средства са инвестирани в секторите строителство (65,3%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (6,8%), обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (5,8%).

На първо място по усвояване на средства - 22,3 млн. евро, е компанията "ПИМК" ООД, която изгражда стадион "Христо Ботев". Следват "ИСА 2000" с три договора на обща стойност 18,3 млн. евро, "Драгиев и ко" изпълняват 5 договора за 16,3 млн. евро, обединение с водещ участник "Архцентър - А" ООД получава 15,2 млн. евро по договора за изграждане на новата сграда на Математическата гимназия. Асеновградската фирма "Запрянови - 03" ООД има 8 договора на обща стойност 14,5 млн. евро. ДЗЗД "Градски транспорт" изпълнява един договор за 11,7 млн. евро за изпълнение на пътнически превоз по линии с номера 4, 10, 12, 20, 22, 24, 27 и 93. "Парсек груп" ЕООД изпълнява 9 договора на обща стойност 11,1 млн. евро.

Какво е СИГМА

СИГМА е платформа, създадена от Министерството на иновациите и дигиталната транформация. Всеки гражданин има възможност лесно и удобно да види как се разходват публичните средства, кои институции възлагат обществени поръчки и за какво се използват парите на данъкоплатците. Следващите версии ще добавят нови механизми за анализ и контрол още в процеса на възлагане на обществените поръчки, така че рискът от ограничаване на конкуренцията и фаворизиране на конкретни изпълнители да бъде по-малък.