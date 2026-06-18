Семейство дари органите на починал мъж и спаси четирима души. Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив.
Едно българско семейство взе най-хуманното и благородно решение в момент на тежка и внезапна загуба, като превърна личната си болка в надежда за живот на четирима напълно непознати души. Благодарение на техния велик жест и денонощния труд на десетки български и международни лекари, четирима пациенти получиха своя втори шанс за живот.
Лекарите от УМБАЛ "Свети Георги“ реагираха светкавично
Всичко започва на 16 юни 2026 г., когато в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) на УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив е идентифициран потенциален донор – 46-годишен мъж в мозъчна смърт.
В този критичен момент пловдивският лекарски екип реагира с изключителен професионализъм, бързина и уважение. Процесът по установяване на състоянието и координацията по подготовката за донорство са реализирани успешно от екип на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение д-р Дончо Ташков, д-р Емил Митковски и д-р Кьосе Бекиров.
Четири спасени живота в България и Италия
След перфектна организация, в която се включват екипи на ЦСМП Пловдив и ЦСМП София, органите са транспортирани и успешно трансплантирани:
- Нов черен дроб: Екип на ВМА с ръководител проф. Васил Михайлов извърши успешна трансплантация на 58-годишна жена.
- Две бъбречни трансплантации: В УМБАЛ "Александровска“ екип, воден от доц. Александър Тимев, даде втори шанс за живот на двама мъже – на 44 и 56 години.
- Спасено сърце отвъд границите: Поради липса на съвместим реципиент в България, чрез европейската платформа за обмен на органи FOEDUS, сърцето на мъжа беше транспортирано до Бари, Италия. Там лекарите в болница A.O.U. Consorziale Policlinico извършиха успешна сърдечна трансплантация.