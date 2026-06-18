Окръжен съд – Пловдив потвърди протоколно определение по ЧНД№3209/2026 г. на Районен съд – Пловдив, с което спрямо Румен Михайлов е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“, съобщиха за Plovdiv24.bg от Окръжния съд в града под тепетата.

Срещу Румен Михайлов са повдигнати обвинения за това, че:

1. На 31.12.2025 г., в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив, е склонявал към проституция лице, ненавършило 18 години - момиче на 16 г., като деянието е извършено с користна цел – престъпление по чл. 155, ал.5, т.2 и т.5 вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. А от НК.

2. На неустановена дата в началото на юни 2026 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив, набрал лице, ненавършило 18 г. - момиче на 14 г., с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието ѝ и чрез обещания за облага – престъпление по чл. 159г вр. чл. 159а ал. 2 вр. ал. 1 и т.6 вр. чл. 29 ал. 1 б. А от НК.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода съответно от 3 до 10 години и от 3 до 15 години.

Пловдивският окръжен съд сподели извода на първоинстанционния съд, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение Румен Михайлов да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, както и счете, че е налице опасност от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.