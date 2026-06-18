Евентуалното застрояване на паркинга на хипермаркет "Билла" на бул. "Шести септември" № 221 предизвика негативни коментари на пловдивчани. Хората са недоволни от процеса на застрояване на всяко възможно свободно парченце земя в Пловдив. Преди същинското строителство е необходимо да се извървят редица административни процедури, включително решение на Общинския съвет за промяна на ПУП-а и на предназначението на имота.

Парцелът е частна урбанизирана територия, предназначена за друг обществен обект, комплекс, с площ 14 439 кв. м, квартал 444, парцел ІІ 520.1911 - обществено обслужваща дейност и жилищно застрояване. Plovdiv24.bg се свърза с групите в Общинския съвет, за да вземе мнението им по два въпроса:

Бихте ли позволили промяна на ПУП-а?

Бихте ли подкрепили такова застрояване?

Калин Милчев, БСП за България:

Нашата позиция винаги е била принципна в тези случаи. Давам пример с големия ПУП за зоната зад автогара "Север", на мястото на бившия Млекокомбинат - за разлика от другите партии, ние гласувахме против.

Предпочитаме реалната борба с презастрояването и преуплътняването на съществуващите градски зони, особено в центъра да е факт. Инвестиционният интерес трябва да бъде смислено насочен към периферията на града.

Видно обаче от гласуването на последната сесия на Общинския съвет, мнозинството от общинските съветници спира инвестиционните намерения в периферията, а си затваря очите за силно урбанизираните градски зони. Това трябва дебело да се подчертае. Разбира се усвояването на градската периферия трябва да бъде по правилата и да не се допускат "извращения".

За конкретния случай трябва да се види предвиждането на ОУП, ПУП за конкретния имот и тогава да се коментира. Ако ПУП-ът позволява на "Билла" да реализира жилищно строителство, тя, като собственик, си е в правото. Нека не забравяме, че частната собственост е неприкосновена, както и инвестиционните намерения, съобразени със закона. За разлика от предния обществен строй, който имаше друго отношение към градската среда, респективно към собствеността. Друг обаче е въпросът ако ПУП-ът не отговаря и трябва да се прави промяна. Не всички ПУП-ове се одобряват със санкция на Общинския съвет. Много неясноти има, все още, по темата!