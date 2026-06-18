Движението на превозни средства по западното платно на бул. ,,Копривщица“, в участъка от бул. ,,Свобода“ до кръстовището с бул. ,,Пещерско шосе“, се спира между 8.30 и 17 ч. днес, 18. 06.2026 г., заради полагането на износващ слой асфалт, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

Маршрутът на автобусна линия №37 се променя както следва:

Посока ЕАЗ – ул. "Юндола“ - бул. "Копривщица“ – спирка №241 – бул. "Копривщица“, наляво на кръстовището с бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица“ – източно платно, надясно по бул. "Пещерско шосе" спирка № 172 – Аптечно управление и по маршрута, утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. "Пещерско шосе“, спирка №244 – срещу бензиностанция "Шел“, ляв завой по бул. ,,Копривщица“ – източно платно, наляво на кръстовището с бул. ,,Свобода“, надясно по бул. "Копривщица" – западното платно спирка № 313 – срещу хотел ,,Бордо“ и по маршрута, утвърдения маршрут.

Един от важните маршрути на града

Бул. "Копривщица“ е сред ключовите транспортни артерии в Пловдив и ежедневно се използва не само от жителите на район "Западен“, но и от хиляди пловдивчани.

Очаква се ремонтът да окаже влияние върху трафика в района на "Пещерско шосе“, бул. "Свобода“ и прилежащите улици, особено в часовете с интензивно движение.

От администрацията на район "Западен“ призовават водачите да се съобразяват с временната организация на движението и пътната обстановка. Преасфалтирането на зоната започна на 3 юни тази година.