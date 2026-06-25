Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра Стоян Колев от "задържане под стража“ в "домашен арест“ по време на днешното съдебно заседание. Решението бе взето, след като защитата обжалва досегашното му ефективно задържане по повдигнатите обвинения за хулиганство на пътя и шофиране под въздействието на опиати.

Макар съдебният състав да се съобрази с доводите за по-лека мярка, около обвиняемия продължават да изплуват нови юридически проблеми, информира Plovdiv24.bg.

Библия в ръка и подкрепа от фенове в съдебната зала

Стоян Колев бе доведен в съдебната зала под засилена охрана, като присъстващите забелязаха видими превръзки по тялото му, а в ръцете си той държеше Библия. Процесът предизвика сериозен обществен отзвук в града, като пред самата Съдебна палата в Пазарджик се събраха десетки негови последователи и фенове, които организираха присъствие в негова защита.

Тежки обвинения и ново разследване за хулиганство

Тиктокърът е привлечен в качеството на обвиняем по две основни производства – за извършване на опасни и агресивни маневри по автомагистрала "Тракия“, където е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си в момент на движение, и за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. По време на самото заседание пред магистратите стана ясно още, че срещу Колев вече е образувано и тече и друго, напълно ново досъдебно производство, което отново е свързано с проява на хулиганство.