|Бивш кмет на Пловдив и скулптор станаха почетни граждани
"Тодор Петков е личност с изключителен принос за развитието на града и региона, посветил повече от четири десетилетия от живота си в служба на обществото“, се казва в предложението на кмета. В него се припомня, че от 1981г. Петков активно се включва в обществено-политическия живот на Пловдив, като през годините е бил зам.-кмет на Тракия, зам.-кмет на Община Пловдив и градоначалник в периода 1988г.-1990г., областен управител в периода 2005-2009г., както и общински съветник.
На днешното заседание общинските съветници взеха решение и гласуваха удостояването на скулптора Николай Савов с отличието "Почетен гражданин на град Пловдив". В мотивите към предложението е записано, че авторът на паметника на Хан Крум в Тракия, е изявен български скулптор, чието творчество има траен принос към съвременното монументално и пластично изкуство, както и към културния и обществен живот на град Пловдив.
Николай Савов е носител на престижни национални награди - награда “Св. Георги Победоносец" и награда на СБХ за млад автор. Участвал е в 6 международни и 12 самостоятелни изложби, 12 симпозиума, 1 Международен форум, множество пленери в страната и чужбина. Известен и харесван автор в Швейцария, Германия, Австрия, Франция и др. Прочут със серията си шлемове от бронз, посребрени и позлатен, един от който е собственост на Н.В. Симеон II.
Савов е инициатор и организатор на Международния симпозиум по скулптура в Пловдив по време на Европейския месец на културата 1999 година и Месеца на културата 2000.
През 2024 г. Николай Савов, заедно с арх. Родион Петров, спечели конкурса за изграждане на паметник на легендарния футболист Динко Дерменджиев (Чико) - проект, който получи висока обществена и професионална оценка.
