Докато повечето граждани използваха неделния ден за почивка в летните горещини, 18 доброволци от София, Пловдив, Пазарджик и Карлово избраха да инвестират времето си в специализирана подготовка за спасяване на човешки животи. Те се включиха в съвместно шестчасово обучение, организирано от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) - Пловдив и Доброволно формирование "Спасителен клуб за бъдеще“.

Тренингът бе посветен на действията при горски пожари – едни от най-сложните и динамични произшествия, пред които се изправят огнеборците. Основната цел на инициативата бе изграждането на реални практически умения за работа в критични условия - ефективна комуникация, правилна оценка на риска, координация между екипите и вземане на бързи решения под напрежение.

След теоретичната подготовка участниците преминаха към мащабна тактическа симулация. Сценарият предвиждаше реалистично развитие на пожар с два и три фронта, сформиране на щаб и разпределяне на ръководители на отделни участъци и екипи. Проиграни бяха и редица непредвидени ситуации:

Прехвърляне на огъня през просеки;

Внезапно влошаване на здравословното състояние на ръководител на участък;

Оказване на първа помощ с поставяне на турникет и евакуация с импровизирана носилка;

Издирване на изгубен в гората доброволец;

Резки промени в посоката на вятъра и преминаване на пожара от низов във върхов.

По време на занятието бе внедрено и специализирано мобилно приложение за проследяване на местоположението на отделните групи в реално време, планиране на безопасни маршрути и картографиране на развитието на огнения фронт.

Зачестилите горски пожари през последните години доказват, че доброволците са незаменим партньор на професионалните огнеборци. Организаторите подчертават, че само по себе си желанието за помощ не е достатъчно – то трябва да бъде подкрепено със специфични знания, тактически умения и строга дисциплина, за да не се застрашава безопасността на екипите.

ГАЛЕРИЯ: РДПБЗН - Пловдив проведе мащабно тактическо обучение за гасене на горски пожари с доброволци ‹ Виж всички 9 снимки ›

РДПБЗН - Пловдив изказа специална благодарност на инспектор Радомир Еремийски от група "Оперативен център“, който разработи и ръководи обучението. Благодарение на богатия си практически опит от овладяването на реални мащабни бедствия в областта, той успя да пресъздаде максимално автентична среда за обучаемите.

От пожарната напомнят, че подготовката за бедствията не започва в деня на тяхното настъпване, а много по-рано – в дни като този, благодарение на хората, готови да отделят от времето си, за да бъдат полезни на обществото.