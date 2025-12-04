ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив осъдиха подсъдим на 8 години затвор
През октомври миналата година Пловдивският окръжен съд оправда Р.Т. по обвинението опит за убийство като прие, че деянието е извършено в условията на неизбежна отбрана и му наложи ефективно наказание единствено за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.
Пред апелативния съд отново бяха разпитани свидетелите, станали очевидци на инцидента. Изслушан беше експерт от Националния институт по криминалистика, установил барутни микрочастици по ръцете и дрехите на подсъдимия. Магистратите назначиха експертиза с участието на балистик и съдебен медик, която установи точното мястото откъдето е произведен изстрелът. Изискани и изслушани бяха записите от тел.112 за получените съобщения по време на инцидента.
Пловдивският апелативен съд прие за безспорно установено, че на 16.12.2022г. бащата на подсъдимия се държал агресивно на улицата, където живеел, включително и пред дома на пострадалия Х.И. Той от своя страна излязъл навън, за да изясни случващото се. В този момент при тях пристигнал подсъдимият Р.Т., извадил пистолет и от близко разстояние произвел изстрел, насочен към Х.И., причинявайки огнестрелно нараняване.
Последвали няколко обаждания на тел. 112, включително и от самия подсъдим, който съобщил на дежурния в РУ Асеновград за инцидент на улицата. Междувременно започнала масова саморазправа между близки на пострадалия и подсъдимия, в която по думи на очевидци участвали над 40 човека.
На местопроизшествието пристигнал полицейски автопатрул, който предотвратил конфликта. Пострадалият бил откаран в болница, където му е оказана животоспасяваща медицинска помощ.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.
