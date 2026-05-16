Пазаруването на основни хранителни стоки в Гърция се оказва малко по-изгодно в сравнение с търговската мрежа у нас, показва ценова съпоставка от Петрич до северната част на южната ни съседка. За целта на проверката бяха закупени едни от най-оборотните продукти от първа необходимост, за да се установи къде крайната сметка е по-ниска.

Наблюденията на купувачите показват, че освен дребната разлика в ценообразуването, ключов фактор за избора остават усещането за по-добро качество и вкусът на продуктите на гръцкия пазар.

Проверката в Петрич и Северна Гърция

Първата спирка от потребителския тест е супермаркет в град Петрич. Според купувача Ивайло Аклашев у нас се наблюдава ясен ръст в цените на хранителните стоки, като неговото конкретно наблюдение е, че краставиците в България са по-скъпи, отколкото в Гърция. За да се направи точна съпоставка, е избрана пазарна кошница с най-купуваните масови продукти: домати, краставици, хляб, ориз, яйца, сирене, както и прясно и кисело мляко. В българския магазин крайната сума за тези артикули възлиза на 22,93 евро.

Същите продукти са купени от местен пазар и магазин в Северна Гърция.

Българката Теди, която живее в южната ни съседка, споделя, че там пазаруването излиза по-евтино, като с бюджет от 50 евро човек може да си осигури провизии за цяла седмица. Тя допълва, че храната там се отличава и с по-високо качество. При покупката на същите стоки в гръцки магазин, цената на всичко е възлизала на 2,70 евро, а пълната равносметка на продуктите показва минимална разлика в общата сметка. Макар цените в Гърция също да са се повишили през последната година, много потребители продължават да пътуват и да пазаруват оттам.

Точната равносметка на цените по продукти

В крайните сметки на двете пазарни кошници са включени и по две торбички за пазаруване, като ценообразуването поотделно показва следните стойности:

В Гърция: хляб – 2,55 евро; 1 кг краставици – 2,10 евро; ориз – 0,87 евро; кисело мляко – 5,50 евро; домати – 3,30 евро; сирене – 2,55 евро; прясно мляко – 2,30 евро; 10 броя яйца – 3,90 евро. Общата сума възлиза на 21,72 евро.

В България: хляб – 1,10 евро; 1 кг краставици – 2,56 евро; ориз – 1,73 евро; кисело мляко – 0,65 евро; сирене – 9,00 евро; прясно мляко – 1,70 евро; 10 броя яйца – 2,40 евро. Общата сума възлиза на 22,93 евро.

Разликата в крайния разход между двете държави е малка, но за голяма част от купувачите крайният избор невинаги е продиктуван единствено от финансовата стойност на касовата бележка, информира Nova.