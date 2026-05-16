Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но от запад-югозапад облачността ще започне да се увеличава, носейки интензивни валежи и гръмотевици до вечерта. Максималните температури ще останат високи – между 21° и 26°, като в София термометрите ще достигнат около 22°.

Юг-югоизточният вятър ще се усили значително, достигайки умерен до силен интензитет в повечето райони, с изключение на западните части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

По планините

В планините се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни дъждове и гръмотевична дейност. Вятърът по високите части ще бъде от юг-югозапад, а температурите на 1200 метра височина ще са около 15°, докато на 2000 метра ще паднат до 8°.

По морето

Черноморието ще се радва на слънце през по-голямата част от деня, преди следобед да се появи висока облачност. Вечерта и през нощта срещу неделя се очакват валежи, започващи от южното крайбрежие, придружени от умерен до силен югоизточен вятър и вълнение на морето до 3-4 бала. Максималните температури по брега ще варират между 17° и 21°, а морската вода ще бъде с температура 13°-16°.