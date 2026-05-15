Заради мото протест и затварянето на ключови кръгови кръстовища на Околовръстното в Пловдив, колоните от автомобили на магистралата останаха заклещени в километрична тапа. Движението в района на отбивките към Пловдив е почти напълно спряно. Стотици шофьори се оказаха в капан на пътя в пиковия петъчен трафик, съобщава Plovdiv24.bg.

Опашката на магистралата започва още преди детелината за Пловдив. Всичко е спряло. Камиони, автобуси, коли – стоим на едно място и се печем на асфалта. Полицията се опитва да отклонява движението, но няма откъде да се мине, всичко наоколо е блокирано. Коментира Димитър, блокиран на магистралата

Шофьори, попаднали в същата ситуация коментират, че ревът на моторите се чува от километри, а някои шофьори се опитват да обръщат в насрещното и създават опасни ситуации.