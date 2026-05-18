Продуцентът Магърдич Халваджиян споделя, че е разпознал таланта на DARA още по време на участието ѝ в X Factor през 2015 г., когато тя е била на 16 години. Тогава тя го е впечатлила с глас, харизма и силно сценично присъствие.

Той си спомня, че по-късно DARA участва и в "Като две капки вода“, където отново прави силно впечатление още на кастингите. Единствената му забележка тогава е била, че има много високо самочувствие, което според него трябва да бъде подкрепено с реални постижения. По-късно той смята, че тя е успяла да постигне нужния баланс.

Според Халваджиян певицата разполага с всички качества за успешен артист – пеене, танцуване, енергия и харизма, които ѝ дават потенциал дори за световна сцена.

Той коментира и песента "BANGARANGA“, като отбелязва, че в началото не е била разбрана от публиката, но впоследствие е показала силата на DARA като изпълнител.

По думите му тя има силен екип и добър ментор, които ѝ помагат да се развива и да върви напред в кариерата си.

Относно представянето ѝ на Евровизия, той го определя като впечатляващо, резултат от много труд, репетиции и добра синхронизация с балета.

В края на интервюто Халваджиян прави паралел с големи спортни успехи на България и изразява мнение, че подобни постижения помагат страната да бъде по-разпознаваема в Европа. Той също така говори за подготовката на финала на "Като две капки вода“ в зала "Арена 8888 София“ и уверява, че зрителите могат да очакват зрелищно шоу.