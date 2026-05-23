От ТЕЦ "Бобов дол" излязоха с официална позиция към Министерство на енергетиката. ФОКУС я публикува без редакторска намеса:

За нас - ръководството на ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ“ ЕАД е важно, че Министерството на енергетиката разбира значимостта на ТЕЦ "Бобов дол“ и усилията, които полагаме. 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което надяваме се - ще заслужим доверието на обществото и институциите.

Разбираме грижата за околната среда. Направели сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички. За 2027 година ключова цел е завършване на газовото трасе. Форсмажорните обстоятелства от миналата година ни забавиха малко, но плановете ни остават същите. Не чакаме неволята Работим и се състезаваме с времето.

Държим да подчертаем, че наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел №2.

В този момент обаче проблем за енергийната сигурност може да възникне, защото котел 1 е изведен в планов ремонт до края на м. септември. Това означва, че със затварянето на 2 блок централата остава без резервна заместваща мощност при авария на блок 3 до отмяна на ПАМ-а

ТЕЦ Бобов дол е важна централа за България, защото:

1. Осигурява основното електрозахранване на София и затварянето му крие сериозни рискове

2. Централата е част от енергийната сигурност и предвид световната енергийна криза е важно България да има диверсифициран енергиен микс, част от който са местните български въглищата

3. Централи като ТЕЦ "Бобов дол“ са много важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличения дял електроенергия, произведена от възобновяеми източници и нискоемисионни горива.

ТЕЦ Бобов дол има готовност да предложи серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ПАМ на компетентните органи, за да бъде преодоляна ситуацията със затворената мощност за оптимално време.

Паралелно с това, централата продължава своята мащабна програма за екологична модернизация, внедряване на природен газ, водород и развитие на фотоволтаичния си парк. Периодът на временно спиране на този конкретен блок ще бъде използван от

техническите екипи за детайлно обследване и допълнителни подобрения, гарантиращи пълно екологично съответствие. Основен приоритет остава запазването на прехраната на близо 1000 служители в централата и техните семейства и енергийната сигурност и независимост на България.