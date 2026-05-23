След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

Прогноза за България за 24.05.2026

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд.

Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°.

Над планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.