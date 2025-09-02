ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуван е приятелят на момичето, открито мъртво в Пловдив
Апелативен съд – Пловдив остави в ареста Михаил Максимов, като потвърди взетата от Пловдивския окръжен съд спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража“.
На обвиняемия Максимов е повдигнато обвинение за това, че на 23.08.2025 г. в Пловдив в парк зад стадион "Христо Ботев“ е дал на Йоана П. наркотично вещество фентанил, което е довело до смъртта на момичето - престъпление по чл. 354б ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 100 000 до 300 000 лева. Той е позвънил на тел. 112 за помощ, но пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата.
Апелативният съд прецени доказателствата по делото и прие, че въпреки ранния етап на разследването от обясненията на Михаил Максимов и показанията на трима свидетели, както и от първоначалното заключение на медиците, извършили аутопсията на пострадалата, правилно Окръжният съд е преценил, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на Михаил Максимов към деянието, в което е обвинен.
От протокол за оглед на местопроизшествие и албум за посетено местопроизшествие, приобщените по делото веществени доказателства, които са били обект на изследване, и съгласно изготвената по делото експертна справка е видно, че следите от течности и веществото по част от обектите, са смеси от вещества, в които се доказва и съдържание на психоактивното вещество фентанил, което е мощен опиат и дори в малки количества може да доведе до смърт. От представеното предварително заключение на съдебномедицинска експертиза на пострадалата Йоана П. се установява, че причината за смъртта е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.
Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши престъпление, ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка за неотклонение, тъй като предвиденото наказание за повдигнатото обвинение е лишаване от свобода от 15 до 20 години, както и глоба от 100 000 до 300 000 лева.
От приложената справка за съдимост се установява, че на обвиняемия, макар и да не е осъждан, е налагано административно наказание за извършено от него престъпление - държане на високорискови наркотични вещества в маловажен случай. От друга страна, обвиняемият се е опитал да прикрие случилото се, като е подал сигнал на тел. 112 не от собствения си телефон и е съобщил, че е открил починалото лице, докато се разхождал край парка за разходки на кучета.
Определението на апелативния съд е окончателно.
