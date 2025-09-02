ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Арестуван е приятелят на момичето, открито мъртво в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:41Коментари (1)3390
© Plovdiv24.bg
Официални подробности във връзка с трупа на млада жена, открит в Пловдив:

Апелативен съд – Пловдив остави в ареста Михаил Максимов, като потвърди взетата от Пловдивския окръжен съд спрямо него най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража“.

На обвиняемия Максимов е повдигнато обвинение за това, че на 23.08.2025 г. в Пловдив в парк зад стадион "Христо Ботев“ е дал на Йоана П. наркотично вещество фентанил, което е довело до смъртта на момичето - престъпление по чл. 354б ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 100 000 до 300 000 лева. Той е позвънил на тел. 112 за помощ, но пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата.

Апелативният съд прецени доказателствата по делото и прие, че въпреки ранния етап на разследването от обясненията на Михаил Максимов и показанията на трима свидетели, както и от първоначалното заключение на медиците, извършили аутопсията на пострадалата, правилно Окръжният съд е преценил, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на Михаил Максимов към деянието, в което е обвинен.

От протокол за оглед на местопроизшествие и албум за посетено местопроизшествие, приобщените по делото веществени доказателства, които са били обект на изследване, и съгласно изготвената по делото експертна справка е видно, че следите от течности и веществото по част от обектите, са смеси от вещества, в които се доказва и съдържание на психоактивното вещество фентанил, което е мощен опиат и дори в малки количества може да доведе до смърт. От представеното предварително заключение на съдебномедицинска експертиза на пострадалата Йоана П. се установява, че причината за смъртта е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.

Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши престъпление, ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка за неотклонение, тъй като предвиденото наказание за повдигнатото обвинение е лишаване от свобода от 15 до 20 години, както и глоба от 100 000 до 300 000 лева.

От приложената справка за съдимост се установява, че на обвиняемия, макар и да не е осъждан, е налагано административно наказание за извършено от него престъпление - държане на високорискови наркотични вещества в маловажен случай. От друга страна, обвиняемият се е опитал да прикрие случилото се, като е подал сигнал на тел. 112 не от собствения си телефон и е съобщил, че е открил починалото лице, докато се разхождал край парка за разходки на кучета.

Определението на апелативния съд е окончателно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров
14:56 / 02.09.2025
В Пловдив арестуваха дилър с 300 дози
14:03 / 02.09.2025
"Икономическа полиция" влезе в дома на пловдивчанин, откри склад ...
13:22 / 02.09.2025
Неприятна гледка в западната част на Пловдив, но и не само там
12:46 / 02.09.2025
Digital4Plovdiv се завръща за 9-та поредна година с издание, посв...
12:11 / 02.09.2025
Арестуваха пловдивчанин, хвърлил незагасена цигара
11:58 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Женски футбол
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: