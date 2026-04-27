Plovdiv24.bg научи, че кръстовището, което днес парализира почти една трета от Пловдив, вече е отворено за движение.

"Кръстовището на бул. "Кукленско шосе“ с ул. "Индустриална“ вече е отворено за движение. По-рано днес аварийното превключване бе завършено, след което бе извършено обратното засипване и уплътняване. Кръстовището е на временна настилка. Моля спазвайте ограничението от 30 км. Предстои утре с фирмата изпълнител да обсъдим и решим кога отсечката ще бъде асфалтирана", съобщи Атанас Кунчев, кмет на район "Южен".

Ремонтът е заради направа на аварийна временна връзка от съществуващата шахта към колектора по "Александър Стамболийски". На мястото се полагат полиетиленови гофрирани тръби с диаметър Ф 630. Целта е да се постигне по-добро оттичане на водата при обилни дъждове, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.

Работата по обекта е започнала в събота. Още в началото беше спряно движението в западното платно, а тази сутрин по надлез "Родопи" се образува брутална колона автомобили.

Идеята за изграждане на аварийна връзка е с превантивна цел за предотвратяване наводненията по ул. "Индустриална". Участъкът е критична точка в инфраструктурата в район "Южен", тъй като при всеки обилен дъжд се оказва под вода.

Няколко пъти кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" е затваряно за движение, тъй като помпите не могат да насмогнат с източването. По булеварда минава новия обходен колектор, който обаче е "затапен" в двата края, защото предстои да се направят нови шахти. След изграждането временната аварийна връзка в съществуващата шахта от ВиК се надяват да няма екстремни ситуации.