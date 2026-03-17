В парк "Лаута“ започна трескава подготовката за провеждането на Народен събор Пловдив, който ще се състои на 15, 16 и 17 май, научи Plovdiv24.bg.

Репортер на медията видя, че в момента се извършва заравняване на терена със специализирана техника, за да се осигури стабилна и безопасна основа за изграждането на мобилна сцена и поставянето на шатри за участниците и посетителите на събитието.

Предстои пространството да бъде подготвено така, че да осигури удобни условия за провеждането на празника, който ще събере любители на българските традиции, фолклор, музика и занаяти, съобщават от Район "Тракия".

Припомняме, че миналата година в парк "Лаута" се проведе 10-тото Юбилейното издание на събора.

"Народен събор Пловдив“ е един от най-големите и значими фолклорни фестивали в България. Представя богатството на националните ни традиции, песни, танци, занаяти и обичаи. Провежда се ежегодно в средата на месец май, без прекъсване, от 2016 г.

През 2025 г. ще бъде юбилейното десето издание. Фестивална площ от цял километър, три сцени, 4 000 изпълнители от цялата страна и повече от 90 000 посетители го превръщат в най-мащабното събитие в гр. Пловдив. Основната цел на фестивала е опазване и популяризиране на българското нематериално културно наследство. 

Инициатори на събора са Петя и Димитър Михови от фирма "Ясмина“, а Община Пловдив и район "Тракия" – партньори и съорганизатори.