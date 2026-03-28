ОП “Зоологическата градина" Пловдив преминава през задължителна административна актуализация на активите си, която включва заприхождаване на нови животни и отписване на амортизирана техника. Промените са заложени в проект за изменение на Правилника за дейността на общинското предприятие, който отразява състоянието на имуществото към края на 2025 г., информира Plovdiv24.bg. Документът с промяната е залегнал и е публикуван на сайта на Община Пловдив. Най-любопитната част от официалния опис на имуществото е свързана с обитателите на зоопарка. Документацията отчита "прираст“ на една Зелена морска котка (вид маймуна). Паралелно с това от регистрите се отписва друг екземпляр от същия вид, както и стара климатична система "Мидеа“, която е бракувана.
Актуализацията е предложена от директора на предприятието д-р Венцеслав Петков, поради изискването счетоводните регистри да отговарят на реално управляваните активи в зооградината.
Промяната е чисто административна и не изисква допълнителни средства от общинския бюджет.
Според законовите норми гражданите и заинтересованите страни имат 30-дневен срок или до 19 април да подават своите становища и предложения на е-mаil адрес: info@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1. След изтичането на този период, всички постъпили коментари ще бъдат разгледани и публикувани в специална справка, преди финалното гласуване от Общинския съвет. Преди това предложението за промяна ще трябва да премине през ресорните постоянни комисии на общинския съвет.
Plovdiv24.bg припомня, че от миналата година общинското предприятие е отделна общинска структура. В предишния мандат на кмета Здравко Димитров зоологическата градина бе дадена за управление на ОП" Зооветеринарен комплекс".
Малко по-късно бе представен и новият директор Венцеслав Петков . Тогава се наложи нова промяна в правилника за дейността и двете предприятия и отписване материалните и нематериалните активи от едното предприятие и предоставянето им на другото.
В края на миналата 2025 година пък бяха пуснати обществени поръчки за ремонт и облагородяване на езерото за водоплаващите птици на стойност по-малко от 150 000 евро.
Преди дни директорът на ОП “Зоологическа градина" Пловдив обяви, че се очаква през следващата 2027 година зоопаркът най-накрая да заради, след като поколения наред деца не успяха да се нарадват.
Пред камерата на Plovdiv24.bg той заяви:
"Планирано е през втората половина на 2027 година да открием зоопарка за публика, само това ще кажа за момента. Реални неща ще има съвсем скоро и ще Ви поканим на пресконференция. В момента нещата са документално много, много напред и ще дойде момент, когато ще имаме какво да ви кажем реално, а не само в бъдеще време".
Припомняме, че строителството на новия зоопарк в Пловдив започна официално през далечната 2014 г. с амбицията да бъде най-модерният в България, но проектът бе замразен за години поради съдебни дела и разследвания. Историята на обекта е белязана от административни спорове и смяна на изпълнители и вече 12 години децата на Пловдив са лишени от атракцията, при която могат с очите си да разгледат екзотични и не толкова животни от България и света.
Нова административна стъпка към отварянето на зоопарка в Пловдив: Актуализират активите
Лекари от Пловдив: Промяната на температурите и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето
09:09
Пловдив обновява сърцето на Античния театър: Сигурност и нова визия привлича още повече артисти
28.03
Продават на търг триетажна складова база в Пловдив заради дългове от близо половин милион евро
28.03
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
