|Една и съща фирма три пъти участва в трите ЗОП-а за езерото в неработещия зоопарк на Пловдив
И този път “ММ Концепт" ЕООД е дала оферта за 298 020 лева, при прогнозна максимална стойност 300 000 лева с ДДС.
Припомняме, че първият път ЗОП-ът беше прекратен заради пропуски в документацията и обявен наново. Вторият път обаче комисията по ЗОП-а намери съществен пропуск в документацията на участника, тъй като липсваше списък с експерти, които да участват в екипа по проекта. След единодушно решение на членовете на комисията и заради неизпълнение на изискванията по ЗОП-а, фирмата бе отстранена за втори път. Това наложи пускане на нова обществена поръчка със същите параметри.
Според изискванията езерото ще бъде с каскада на площ от 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция от 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани. Дали този път документацията ще бъде изрядна предстои да видим.
В плановете влиза и нов мост над езерото, дренажна, пречистваща и отводнителна система, подходяща водна растителност.
Наскоро община Пловдив пусна и друга обществена поръчка, свързана със зоопарка. Проектирането на модернизацията и реконструкцията на част от съоръженията, които се амортизираха още преди да бъдат запълнени с животни е на стойност 211 000 лева с ДДС, като тук се включва и изработване на технически проект за детска площадка допълнително за още 40 000 лева с ДДС.
Възложител е Венцеслав Петков, Директор на ОП "Зоологическа градина - Пловдив".
