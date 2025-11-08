ИЗПРАТИ НОВИНА
Една и съща фирма три пъти участва в трите ЗОП-а за езерото в неработещия зоопарк на Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 16:57Коментари (0)396
© Plovdiv24.bg
Архив
Отново един-единствен участник в обществената поръчка за обновяване и модернизация на езерото в зоопарка на Пловдив, информира Plovdiv24.bg.  Това се случва за трети път, след като в предишните два пъти комисията към ЗОП-а откриваше нередности по документация на кандидата и го отстраняваше, с което се налагаше обявяването на нова обществена поръчка.

И този път “ММ Концепт" ЕООД е дала оферта за 298 020 лева, при прогнозна максимална стойност 300 000 лева с ДДС. 

Припомняме, че първият път ЗОП-ът беше прекратен заради пропуски в документацията и обявен наново. Вторият път обаче комисията по ЗОП-а намери съществен пропуск в документацията на участника, тъй като липсваше списък с експерти, които да участват в екипа по проекта. След единодушно решение на членовете на комисията и заради неизпълнение на изискванията по ЗОП-а, фирмата бе отстранена за втори път. Това наложи пускане на нова обществена поръчка със същите параметри.

Според изискванията езерото ще бъде с каскада на площ от 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция от 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани. Дали този път документацията ще бъде изрядна предстои да видим.

В плановете влиза и нов мост над езерото, дренажна, пречистваща и отводнителна система, подходяща водна растителност. 

Наскоро община Пловдив пусна и друга обществена поръчка, свързана със зоопарка. Проектирането на модернизацията и реконструкцията на част от съоръженията, които се амортизираха още преди да бъдат запълнени с животни е на стойност 211 000 лева с ДДС, като тук се включва и изработване на технически проект за детска площадка допълнително за още 40 000 лева с ДДС.

Възложител е Венцеслав Петков, Директор на ОП "Зоологическа градина - Пловдив".


26.10.2025 Тежка надпревара от фирми за зоопарка на Пловдив, отстраниха единствения участник за езерото
24.09.2025 Пуснаха нова обществена поръчка за зоокъта на Пловдив
07.09.2025 Изненадващо: Общо 55 животни има в неработещия зоопарк в Пловдив
05.09.2025 Прекратиха поръчката за езеро в зоокъта на Пловдив
04.09.2025 Само един кандидат иска да прави езеро с каскада в пловдивския зоопарк
23.08.2025 Проектират ново съоръжение в неработещия зоопарк на Пловдив за 300 000 лева
Мълва в Пловдив оставя исторически отзвук десетилетия, та и до дн...
15:00 / 08.11.2025
Ето кой ще закърпва дупките в "Тракия"
14:50 / 08.11.2025
Шофьор на градския транспорт в Пловдив нарочно затисна пътничка с...
13:19 / 08.11.2025
Нови правила за прием в детските заведения и първи клас в Пловдив...
13:08 / 08.11.2025
Общински съветници към кмета на Пловдив: 99 млн. лв. и все същата...
11:01 / 08.11.2025
Пловдивчанин: Браво господине, такива като теб ни напомнят
12:47 / 08.11.2025

Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
