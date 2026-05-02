Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждането на нова тематична детска площадка, която ще бъде разположена до Гребната база в района на спортен комплекс "Отдих и култура“. Проектът предвижда изцяло нова зона за игра и забавление, която да преобрази пространството в близост до зоологическата градина, информира Plovdiv24.bg.

Инвестицията е насочена към създаването на модерно и безопасно място за игра на деца на възраст от 3 до 12 години. Прогнозната стойност на обекта е 154 000 евро с ДДС. Кандидатите, които желаят да реализират проекта, могат да подават своите оферти или заявления за участие до крайния срок — 11 май.

Предметът на поръчката обхваща изграждането на съоръжение, което е проектирано като мащабна наклонена платформа за катерене и игра. Проектът на детската площадка е свързана с тематиката на зоопарка, като включва структури, пресъздаващи естествени форми на хралупи, гнезда и река.

Дизайнът включва три основни модула:

Модул 1: Включва хватки за катерене във формата на животински стъпки, дом на кафявата мечка и подвижни рога на благороден елен.

Модул 2: Свързваща структура с въжен мост и висяща греда, където са разположени фигури на черен щъркел и къдроглав пеликан.

Модул 3: Кула на три нива с лабиринт, "река“ на европейската видра, въртяща се глава на сова и гнездо на черен лешояд на височина от 3,50 метра, откъдето тръгва тунелна пързалка.

За сигурността на децата е предвидена специална ударопоглъщаща настилка (SBR и EPDM) в пастелни цветове, имитиращи река и кръгли форми. За комфорт през горещите месеци ще бъдат монтирани осем тенти за засенчване под формата на крила. Всички материали, включително сухата акациева дървесина и горещопоцинкованите метални елементи, отговарят на стандартите за безопасност.

Възложител на обществената поръчка е Венцеслав Петков в качеството си на Директор на ОП "Зоологическа градина – Пловдив“.

Plovdiv24.bg припомня, че наскоро община Пловдив пусна друга обществена поръчка за езерото, което ще бъде с каскада на площ от 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция от 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани. Дали този път документацията ще бъде изрядна предстои да видим.

В плановете влиза и нов мост над езерото, дренажна, пречистваща и отводнителна система, подходяща водна растителност.