Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Директорът на ОП "Зоологическа градина - Пловдив" Венцеслав Петков загатна кога ще заработи новият зоопарк, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Планирано е през втората половина на 2027 година да открием зоопарка за публика, само това ще кажа за момента. Реални неща ще има съвсем скоро и ще Ви поканим на пресконференция", каза лаконично той по време на брифинг в Куклен театър Пловдив, свързан с театрален спектакъл, обединяваш двете институции и Природонаучния музей в Пловдив.

Петков сподели още, че зоопаркът е огромна тема.

"В момента нещата са документално много, много напред и ще дойде момент, когато ще имаме какво да ви кажем реално, а не само в бъдеще време".

Plovdiv24.bg припомня, че през март 2025 бе официално представен директорът Петков.

През януари същата година с 35 гласа "за", 8 "против" и 2 "въздържал се" пловдивските общински съветници приеха предложението на градската администрация за създаване на ново общинско предприятие "Зоологическа градина - Пловдив" и правилник за дейността му.