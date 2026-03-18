Венцеслав Петков загатна кога ще заработи новият зоопарк, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Планирано е през втората половина на 2027 година да открием зоопарка за публика, само това ще кажа за момента. Реални неща ще има съвсем скоро и ще Ви поканим на пресконференция", каза лаконично той по време на брифинг в Куклен театър Пловдив, свързан с театрален спектакъл, обединяваш двете институции и Природонаучния музей в Пловдив.
Петков сподели още, че зоопаркът е огромна тема.
"В момента нещата са документално много, много напред и ще дойде момент, когато ще имаме какво да ви кажем реално, а не само в бъдеще време".
Plovdiv24.bg припомня, че през март 2025 бе официално представен директорът Петков.
През януари същата година с 35 гласа "за", 8 "против" и 2 "въздържал се" пловдивските общински съветници приеха предложението на градската администрация за създаване на ново общинско предприятие "Зоологическа градина - Пловдив" и правилник за дейността му.
Община Пловдив: Откриваме зоологическата градина през втората половина на 2027 г.
Още по темата
/
Още от Институции
/
bpfc 1912
преди 3 ч. и 4 мин.
Оха, ама както отвориха брезовско, южен, дунав и всички останали обекти в града ли? В срок и с топ качество :D
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.