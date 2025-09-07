ИЗПРАТИ НОВИНА
Изненадващо: Общо 55 животни има в неработещия зоопарк в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 15:39Коментари (0)1431
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Проект на Правилник за допълнение на Правилника на общинско предприятие "Зоологическа градина – Пловдив“ предстои да бъде приет от общинските съветници. Това става ясно от публикация на документа на официалната интернет страница на общината, видя Plovdiv24.bg

Промените са свързани с прехвърлените от ОП "Зооветеринарен комплекс“ и предоставени за стопанисване и управление на ОП "Зоологическа градина – Пловдив“ дълготрайни материални и нематериални активи - лаптоп, климатични системи, косачки. Сред по-интересните НДМА всъщност са и животните, които към този момент се полагат грижи на терен. Според описа към 6 юни това са 9 гълъба фенерлия, 15 зеленоглави патици, 3 маймуни от вида - Гвенон Мона, 13 маймуни “зелена морска котка" и 15 червенобузи костенурки или общо 55 броя животни.

Припомняме, че с решение на общинските съветници преди няколко години двете общински предприятия бяха обединени и имаха един директор. Сега администрацията на Костадин Димитров се опитва да възроди проекта, като вече пусна обществена поръчка за обновяване на езерото за водоплаващите птици, а през март тази годината беше назначен и нов директор на зоокъта - Венцеслав Петков.

В рамките на 30 дни от публикуването на документа или до 2 октомври гражданите могат да дават предложения за промени по проекта за правилник.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

