Проект на Правилник за допълнение на Правилника на общинско предприятие "Зоологическа градина – Пловдив" предстои да бъде приет от общинските съветници. Това става ясно от публикация на документа на официалната интернет страница на общината, видя Plovdiv24.bg



Промените са свързани с прехвърлените от ОП "Зооветеринарен комплекс“ и предоставени за стопанисване и управление на ОП "Зоологическа градина – Пловдив“ дълготрайни материални и нематериални активи - лаптоп, климатични системи, косачки. Сред по-интересните НДМА всъщност са и животните, които към този момент се полагат грижи на терен. Според описа към 6 юни това са 9 гълъба фенерлия, 15 зеленоглави патици, 3 маймуни от вида - Гвенон Мона, 13 маймуни “зелена морска котка" и 15 червенобузи костенурки или общо 55 броя животни.



Припомняме, че с решение на общинските съветници преди няколко години двете общински предприятия бяха обединени и имаха един директор. Сега администрацията на Костадин Димитров се опитва да възроди проекта, като вече пусна обществена поръчка за обновяване на езерото за водоплаващите птици, а през март тази годината беше назначен и нов директор на зоокъта - Венцеслав Петков.



В рамките на 30 дни от публикуването на документа или до 2 октомври гражданите могат да дават предложения за промени по проекта за правилник.