Полицейски екипи ще подсигуряват безопасността на движението във връзка с протестни действия на мотористи в Пловдив и региона, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.

От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за осигуряване на обществения ред и въвеждане на временно ограничение на движението във връзка със заявени протестни действия от водачи на мотоциклети днес.

Според постъпилото уведомление се очаква в интервала от 18:00 ч. до 19:00 ч. да се проведат мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив (II-86):

- в близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и

- в близост до кръговото движение с Асеновградско шосе.

За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от ул. "Дилянка“ към Пазарджишко шосе, а другият – от бензиностанция "Лукойл“ на Асеновградско шосе.

Подобни мерки се вземат и за протестни мотошествия в същия часови диапазон на територията на Асеновград и Карлово.

По повод мотошествията не се предвижда затваряне на движението по улици в Пловдив. На местата за обходни маршрути ще има позиционирани полицейски екипи.

Защо е протестът

Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката "Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че днес ще излязат на протест в различни градове на страната като блокират за един час - от 18 до 19 ч. основни пътни артерии в градовете, магистрали ключови транспортни направления от и към Европа.

В Пловдив в този час също ще има протест, като ще бъде затворено Околовръстното шосе, в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, съобщи Иван Райчинов – Капитана от мотоклуб "Вагабондс“.

Мотористите са подали жалби до Комисиите за защита на потребителите, за финансов надзор и за защита на конкуренцията, като в тях са били поставени за липсата на обосновка на новите цени, синхронното увеличение на премиите между различните застрахователни дружества, липсата на реална кокуренция и липсата на сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки.

Заради получените формални отговори от тези институции, те са подготвили меморандум с исканията си, който са адресирали до премиера Румен Радев, председателя на парламента Михаела Доцова, Комисиите по бюджет и финанси, и транспорт и съобщения в Народното събрание, омбудсмана Велислава Делчева и др.