След триумфа победителят на "Евровизия 2026“ DARA кацна в София. "Изобщо нямам идея какво ще видя, но очаквам моите фенове, защото им нося нещо специално“, каза Дара на слизане от самолета.

Благодаря ви, че сте тук, много съм щастлива. Все още съм изморена, можете да чуете, че гласът ми е напуснал къщата, но това е от щастие. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората, каза Дара пред събралите се журналисти на летището.

По думите ѝ това е началото на "интернационалната ѝ кариера“.

Това е само първата стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но има още много какво да се гради. Евровизия е началото на моята интернационалната ѝ кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва, допълни Дара.

Победителката разказа, че със съпруга ѝ имат годишнина днес, но ще я прекарат разделени, защото той е в Милано.

Припомняме, че Дара и Ервин се сгодиха през зимата на 2024 г. в Тайланд около Деня на влюбените - 14 февруари. Но решиха да не бързат с венчавката, тъй като певицата искаше да изпипа до съвършенство всичко детайлно. И затова решиха да станат законно семейство по-късно, което стана факт на 17 май 2025 година.

Дара беше посрещната днес, 17 май, на терминал 2 на летище "Васил Левски“ от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терзиев обяви по-рано, че за пристигането й ще бъде опънат червен килим в София.