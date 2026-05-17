След триумфа победителят на "Евровизия 2026“ DARA кацна в София. "Изобщо нямам идея какво ще видя, но очаквам моите фенове, защото им нося нещо специално“, каза Дара на слизане от самолета.
По думите ѝ това е началото на "интернационалната ѝ кариера“.
Победителката разказа, че със съпруга ѝ имат годишнина днес, но ще я прекарат разделени, защото той е в Милано.
Припомняме, че Дара и Ервин се сгодиха през зимата на 2024 г. в Тайланд около Деня на влюбените - 14 февруари. Но решиха да не бързат с венчавката, тъй като певицата искаше да изпипа до съвършенство всичко детайлно. И затова решиха да станат законно семейство по-късно, което стана факт на 17 май 2025 година.
Дара беше посрещната днес, 17 май, на терминал 2 на летище "Васил Левски“ от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терзиев обяви по-рано, че за пристигането й ще бъде опънат червен килим в София.
