Българският риболовец Божидар Генев от Стара Загора улови внушителна баракуда с тегло 3 килограма на туристически плаж на гръцкия остров Лефкада. Наш сънародник се похвали с трофея от Йонийско море, като публикува снимка с екземпляра в специализираната фейсбук група "Риболов - Гърция“.

Късметът на риболовеца на Лефкада

Божидар Генев споделя, че уловът е резултат от няколкодневни упорити опити, при които е обикалял сутрин и вечер по пристанища, фарове, скали и различни други места, считани за перспективни на острова. В крайна сметка той успява да хване едрия екземпляр на съвсем обикновен туристически плаж, в 14:00 часа на обяд и то още на второто мятане. Според неговото заключение, успешният риболов от брега в подобна ситуация е преди всичко въпрос на чист късмет. Рибарят издава и конкретната печеливша примамка, донесла му трофея, а именно воблер модел Shimano Silent Assassin.

Специфика на морския хищник

Баракудите са познати като едни от най-изявените и опасни морски хищници, които притежават изключително остри зъби. Тези риби предпочитат за местообитание топли води с температура около 25-30 градуса. Именно поради тази специфична температурна особеност в Черно море няма постоянно установена популация от този вид хищна риба.