В публичен апел, насочен към българските политици, музикалната изпълнителка Рут Колева призова да не се политизира и не се присвоява успехът на певицата Дара.

"Моля ви да не си приписвате успеха на Дара. Тази победа не е ваша“, се казва в позицията. Според нея постижението не е резултат от държавна стратегия, културна политика или институционална подкрепа, а е изцяло плод на личен и професионален труд.

Дара спечели сама – с таланта си, с труда си, с екипа си и с милионите хора, които видяха това, което тук твърде често отказваме да видим: че българската музика има огромна сила. посочва Рут Колева в своя публикация в социалните мрежи

Критика към липсата на последователна културна политика

Колева поставя въпроса за състоянието на музикалната индустрия в България и липсата на системна подкрепа. По думите ѝ през последните години се полагат усилия за привличане на международната музикална индустрия и за позициониране на страната като потенциален културен център, но без реална институционална устойчивост.

Тя отбелязва, че музиката често се третира като второстепенен сектор – "не като приоритет, а като хоби или фон“, и посочва, че бюджетното ѝ финансиране остава ограничено в сравнение с други европейски държави.

В позицията се цитира и икономическо изследване за българската музикална индустрия, според което секторът генерира около 150 милиона евро годишно – изчисление, определено като консервативно.

Според Колева, въпреки потенциала на сектора, проблемите остават структурни: недофинансирани фестивали, несигурно проектно финансиране и затруднения за артистите да реализират международни участия.

Артисти, които не могат да си платят пътя, за да свирят навън, и култура, която се бута в ъгъла – докато някой не спечели нещо голямо и изведнъж всички искат снимка до успеха. се казва още в текста на Колева

Като пример за системен дефицит се посочва и отсъствието на България от "Евровизия“ в продължение на години, което според нея е било продиктувано не от липса на талант, а от финансови ограничения на Българската национална телевизия.

В заключителната част на позицията се отправя призив за промяна в начина, по който държавата третира културата и музикалната индустрия.

"Приоритизирайте музиката. Приоритизирайте културата. Спрете да оставяте фестивалите на произвола на съдбата“, се казва в апела.

Колева настоява за по-ясен фокус върху икономическия потенциал на сектора, включително експорт на културен продукт, развитие на инфраструктура и дългосрочно планиране.

Като конкретна стъпка тя посочва необходимостта от изграждане на модерна концертна зала в София, която да отговаря на съвременните международни стандарти.

"Дара вече показа какво може да направи българската музика за България. Сега вие покажете, че сте способни поне да си научите урока“, завършва своята позиция Колева.