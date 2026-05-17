26-годишният британец Скот Фенсъм, който се занимава с купуване на изгубен багаж от летищни търгове, разкри най-шокиращата си и отвратителна находка – добре затворен мистериозен контейнер с ферментирали рибни кости, който го накарал едва да не повърне при отварянето му.

От водопроводните услуги до онлайн търговете

Първоначално Скот Фенсъм работел като водопроводчик, но след пандемията от Covid-19 останал без работа. Този обрат го принудил да потърси нови възможности и той се насочил към онлайн търговете, където открил бизнеса с непотърсен летищен багаж. Според съществуващите правила, ако дадени куфари останат непотърсени от своите собственици за период, по-дълъг от три месеца, те биват обявени за продажба на търг. Към днешна дата Скот документира редовно необичайните си находки в платформите TikTok и Instagram, където вече е натрупал хиляди последователи.

Кошмарът зад добре затворения капак

Сред най-ценните вещи, на които британецът се е натъквал по време на своята дейност, са различни дизайнерски облекла, сред които и жилетка на марката Prada на приблизителна стойност от 1900 долара. Някои от купените куфари обаче поднасят истински кошмари. Пред медията UNILAD той разказа, че в самото начало на своята практика е попаднал на контейнер за съхранение, съдържащ ферментирали рибни кости. Първоначално от предмета не се усещала никаква миризма, тъй като бил плътно затворен, но след като го отворил пред камерата за поредното си видео в TikTok, ситуацията бързо се променила. Скот спомня, че съдържанието е било изключително отвратително и самият той не е знаел какво представлява, докато потребителите в коментарите под клипа не му обяснили, че това са ферментирали рибни кости.

Равносметката от купуването на чужди куфари

Въпреки че се сблъсква с подобни неприятни изненади, британецът признава, че бизнесът му носи и сериозни лични позитиви. Благодарение на купените непотърсени куфари през последните няколко години, той е успял буквално изцяло да обнови личния си гардероб с разнообразни дрехи и аксесоари, намерени в изгубения по летищата багаж.